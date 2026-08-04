Los nuevos videos de Candela Arizaga tras huir del departamento de Facundo Moyano

Candela Arizaga corriendo por el medio de la avenida en plena madrugada

Según la declaración de Camilo, el portero que fue testigo de la secuencia y que rescató al perro, Candela “parecía atravesar un brote” y se negaba a que la ayudaran mientras corría alterada por el medio de la avenida.

De acurdo con su reconstrucción, fue entonces cuando Moyano intervino para rescatarla porque “la podría haber chocado un colectivo o un auto", explicó. Incluso “vino un policía también y la quiso ayudar, pero ella no quiso".

El recorrido que hicieron Facundo Moyano y Candela Arizaga antes de ser interceptados por la Policía

Según la reconstrucción del caso, Moyano y Arizaga salieron corriendo del departamento de avenida Del Libertador al 5414 y recorrieron alrededor de cuatro cuadras antes de ser interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en el cruce de la avenida Virrey Vértiz y Sucre.

Las imágenes de la modelo caminando por avenida Virrey Vértiz, frente a Barrancas de Belgrano

Parte de ese recorrido fue grabado por un testigo que pudo capturar un fragmento de la secuencia con su celular. En esos videos, una vez más, a Arizaga se la ve caminando con un zigzagueo vacilante y desequilibrado, que incluso llama la atención de dos transeúntes que avanzaban delante de ella.

En el caso intervino en principio personal de la Comisaría Vecinal 13A, que trasladó a Moyano hacia esa dependencia policial en calidad de demorado y luego quedó detenido por orden del auxiliar fiscal Julián Pistone, por el delito de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Difunden las primeras imágenes de la detención de Facundo Moyano en Belgrano

Horas más tarde, el dirigente fue trasladado a la Alcaidía Vecina 4E. En el caso Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

En cuanto a Arizaga, fue trasladada al Hospital Pirovano. Hacia el mediodía, el abogado Diego Storo - exdefensor de L-Gante, la expareja de la modelo- confirmó que la joven permanecía estable, lúcida y que se estaba recuperando de la situación de “shock” que había vivido durante la madrugada. Informó, además, que se encontraba acompañada por sus amistades y a la espera de la llegada de su familia.

En horas de la tarde, la Justicia autorizó que se lleve a cabo un allanamiento en el domicilio de Moyano en el marco de la investigación que busca esclarecer las causas que llevaron al confuso desenlace.