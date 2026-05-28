Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con AVEN: una experiencia para disfrutar en vacaciones de invierno

“Fuerza Bruta tiene algo que lo hace único: ¡nunca es el mismo show!”, sostienen. Las escenas cambian, aparecen nuevas visuales, se incorporan intervenciones diferentes y la estética evoluciona para construir una puesta cada vez más intensa y sorprendente.

Lejos de mantenerse estático, el espectáculo apuesta a una renovación continua sin perder aquello que lo caracteriza: “sumergir al público en un universo de felicidad absoluta, adrenalina, música, vuelo, agua, movimiento y celebración colectiva”.

Con funciones programadas de jueves a domingos, AVEN invita a desconectarse de la rutina y entregarse a una experiencia donde todo parece posible: artistas que sobrevuelan al público, música en vivo, universos visuales inmersivos y escenas que apelan a todos los sentidos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketFlash y cuentan con beneficios especiales, entre ellos un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.