Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con AVEN: una experiencia para disfrutar en vacaciones de invierno
La compañía vuelve con una nueva temporada de su impactante espectáculo, una propuesta ATP que promete adrenalina, música, vuelo y emoción para toda la familia.
El universo de Fuerza Bruta vuelve a desplegarse en la Ciudad de Buenos Aires con el regreso de AVEN, uno de sus espectáculos más impactantes y convocantes. Desde el 4 de junio hasta el 2 de agosto, la experiencia inmersiva desembarcará nuevamente en la Sala SinPiso para ofrecer un plan ideal durante las vacaciones de invierno, pensado tanto para chicos como para adultos.
Luego de presentarse en países como Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, la compañía retoma su temporada porteña con un show que ya se convirtió en un clásico para quienes buscan propuestas diferentes, sensoriales y participativas. Música, agua, vuelo, efectos visuales y escenas en constante movimiento forman parte de un recorrido que invita al público a vivir el espectáculo desde adentro.
“Fuerza Bruta no se mira desde una butaca. Se atraviesa. Se vive. Se comparte”, destacan desde la producción sobre una experiencia que rompe con el formato teatral tradicional y propone una conexión directa entre el show y los espectadores.
Un espectáculo que nunca se repite
Uno de los sellos distintivos de AVEN es su capacidad de reinventarse función tras función. Aunque muchos espectadores ya hayan vivido la experiencia en años anteriores, incluso durante 2022, desde la compañía remarcan que la propuesta se encuentra en permanente transformación.
“Fuerza Bruta tiene algo que lo hace único: ¡nunca es el mismo show!”, sostienen. Las escenas cambian, aparecen nuevas visuales, se incorporan intervenciones diferentes y la estética evoluciona para construir una puesta cada vez más intensa y sorprendente.
Lejos de mantenerse estático, el espectáculo apuesta a una renovación continua sin perder aquello que lo caracteriza: “sumergir al público en un universo de felicidad absoluta, adrenalina, música, vuelo, agua, movimiento y celebración colectiva”.
Con funciones programadas de jueves a domingos, AVEN invita a desconectarse de la rutina y entregarse a una experiencia donde todo parece posible: artistas que sobrevuelan al público, música en vivo, universos visuales inmersivos y escenas que apelan a todos los sentidos.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketFlash y cuentan con beneficios especiales, entre ellos un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.
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