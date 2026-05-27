María Becerra redobla la apuesta: tras agotar siete shows, anunció una nueva fecha

Según informó la producción, el “Quimera Tour” desembarcará en el Arena los días 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre, con una convocatoria que vuelve a posicionar a María Becerra como una de las artistas argentinas de mayor arrastre popular de la actualidad.

Además, confirmaron que las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles en el sitio oficial del estadio, por lo que los seguidores todavía tendrán una nueva oportunidad de conseguir lugar para uno de los espectáculos más esperados del año.