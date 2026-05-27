María Becerra redobla la apuesta: tras agotar siete shows, anunció una nueva fecha
La artista atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera y volvió a demostrar su enorme convocatoria.
El presente de María Becerra parece no encontrar techo y no para de cosechar éxitos. Mientras continúa consolidándose como una de las artistas más convocantes del país, la cantante volvió a sorprender a sus seguidores al confirmar una nueva fecha de su gira Quimera Tour en el Arena de Buenos Aires.
La noticia llega después de un recorrido imparable: primero hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en llenar dos estadios River Plate frente a más de 170 mil personas y, ahora, trasladó ese fenómeno al recinto de Villa Crespo, donde agotó funciones a una velocidad arrolladora, lo que anuncia una experiencia 360° impresionante y nadie quiere quedarse afuera de esta fiesta.
Con localidades completamente vendidas para los shows del 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 26 de noviembre, la intérprete decidió ampliar el calendario y confirmó una nueva presentación para el 27 de noviembre, llevando a ocho las noches previstas en uno de los estadios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
El furor por el “Quimera Tour” de María Becerra
El impacto del tour quedó reflejado en el ritmo de venta de entradas. En cuestión de horas, miles de fanáticos colmaron las funciones anunciadas, obligando a sumar nuevas fechas para responder a una demanda que no dejó de crecer.
Según informó la producción, el “Quimera Tour” desembarcará en el Arena los días 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre, con una convocatoria que vuelve a posicionar a María Becerra como una de las artistas argentinas de mayor arrastre popular de la actualidad.
Además, confirmaron que las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles en el sitio oficial del estadio, por lo que los seguidores todavía tendrán una nueva oportunidad de conseguir lugar para uno de los espectáculos más esperados del año.
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