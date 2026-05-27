Los 26 de Scaloni: los que quedaron afuera en 2010, 2014, 2018 y 2022 y estuvieron a punto de ir al Mundial

Sudáfrica 2010 (Diego Maradona)

Partiendo desde una nómina preliminar de 30 jugadores, Diego Maradona debió realizar siete dolorosos recortes en el tramo definitivo:

Ezequiel Lavezzi

José Sosa

Jesús Dátolo

Sebastián Blanco

Juan Mercier

Juan Manuel Insaurralde

Fabricio Coloccini

Brasil 2014 (Alejandro Sabella)

Fiel a su base, el recordado Alejandro Sabella también se rigió inicialmente por una lista previa de 30 citados. Los siete que quedaron relegados sobre el final fueron:

Éver Banega

Nicolás Otamendi

José Sosa

Gabriel Mercado

Lisandro López

Fabián Rinaudo

Franco Di Santo

Rusia 2018 (Jorge Sampaoli)

Para la polémica excursión europea, la oficializada lista de 35 brindó un margen estadístico un poco más amplio, pero dejó a los siguientes 12 nombres afuera (Nahuel Guzmán y Enzo Pérez terminarían ingresando al plantel por bajas médicas):

Leandro Paredes

Lautaro Martínez

Mauro Icardi

Ricardo Centurión

Germán Pezzella

Ramiro Funes Mori

Rodrigo Battaglia

Pablo Pérez

Diego Perotti

Guido Pizarro

Nahuel Guzmán

Enzo Pérez

Qatar 2022 (Lionel Scaloni)

En la inolvidable antesala de la tercera estrella, la delegación debió ajustarse al estricto formato de la competencia oficial. Los apellidos de gran jerarquía que no lograron superar el último gran filtro del cuerpo técnico fueron (Ángel Correa y Thiago Almada terminarían viajando de urgencia por lesiones de sus compañeros):