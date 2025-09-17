Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Chelsea

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.