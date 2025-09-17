Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Chelsea
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League 2025.
En un cruce que trae a la memoria la recordada final de 2012, Bayern Múnich y Chelsea se enfrentan este miércoles a las 16 en Alemania en sus debuts absolutos en la Champions League 2025/26.
El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.
Chelsea, bajo la conducción de un plantel renovado, también llega invicto en Premier League, con un proyecto que apunta alto pese a una fuerte reestructuración en el último mercado de pases. Enzo Fernández es uno de los líderes indiscutidos en el mediocampo y será clave para intentar controlar los hilos del partido.
La probable formación de Bayern Múnich para recibir a Chelsea
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
La probable formación de Chelsea para visitar a Bayern Múnich
- Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca
Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Chelsea
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
