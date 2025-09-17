Bayern Múnich vs. Chelsea, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
Los alemanes, invictos en la Bundesliga, reciben a los Blues de Enzo Fernández, que también llegan con paso firme en la Premier.
La Champions League 2025/26 arranca con un partido cargado de historia y expectativas: Bayern Múnich y Chelsea se enfrentan este miércoles a las 16 en Alemania, en un cruce que trae a la memoria la recordada final de 2012, cuando los londinenses sorprendieron en el propio Allianz Arena para consagrarse campeones de Europa.
El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.
En su camino en el torneo local ya se dio el lujo de golear 6-0 al Leipzig y 5-0 al Hamburgo, aunque también mostró que puede sufrir en defensa al vencer por 3-2 al Augsburgo. Sin embargo, el entrenador belga no podrá contar con dos piezas clave: Jamal Musiala, lesionado en el peroné, y Alphonso Davies, baja por una rotura de ligamentos.
Chelsea, bajo la conducción de un plantel renovado, también llega invicto en Premier League, con un proyecto que apunta alto pese a una fuerte reestructuración en el último mercado de pases. Enzo Fernández es uno de los líderes indiscutidos en el mediocampo y será clave para intentar controlar los hilos del partido.
Con ventas récord por más de 300 millones de euros, los Blues se desprendieron de varias figuras pero sumaron a jóvenes promesas, entre ellas Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. El argentino ex Rosario Central ya debutó en la liga inglesa, aunque no fue inscrito para esta etapa de Champions.
Ambos equipos son candidatos a llegar lejos en el torneo. El local busca volver a levantar la Orejona después de cinco años, mientras que la visita pretende confirmar que la Conference League y el Mundial de Clubes no fueron casualidad, sino la base de un ciclo competitivo. El Allianz promete una noche de alto voltaje.
Bayern Múnich vs. Chelsea: probables formaciones
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
- Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca
Bayern Múnich vs. Chelsea: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Allianz Arena (Múnich).
- Árbitro: José María Sánchez.
- VAR: Carlos del Cerro Grande.
- TV: ESPN.
