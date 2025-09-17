Bayern Múnich vs. Chelsea, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

Con ventas récord por más de 300 millones de euros, los Blues se desprendieron de varias figuras pero sumaron a jóvenes promesas, entre ellas Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. El argentino ex Rosario Central ya debutó en la liga inglesa, aunque no fue inscrito para esta etapa de Champions.

Ambos equipos son candidatos a llegar lejos en el torneo. El local busca volver a levantar la Orejona después de cinco años, mientras que la visita pretende confirmar que la Conference League y el Mundial de Clubes no fueron casualidad, sino la base de un ciclo competitivo. El Allianz promete una noche de alto voltaje.

Bayern Múnich vs. Chelsea: probables formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca

Bayern Múnich vs. Chelsea: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). Árbitro: José María Sánchez.

José María Sánchez. VAR: Carlos del Cerro Grande.

Carlos del Cerro Grande. TV: ESPN.