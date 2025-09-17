Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea en el debut de la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968395824217337864&partner=&hide_thread=false ¡JUGADA PREPARADA PARA ABRIR EL PARTIDO! Kimmich jugó corto, Olise envió el centro y Chalobah se convirtió en contra el 1-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Harry Kane, desde los doce pasos, estiro la ventaja para el local:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968397097574531295&partner=&hide_thread=false ¡¡NO FALLA!! Harry Kane la puso contra un palo y anotó el 2-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Tremenda contra del Chelsea y mejor definición de Cole Palmer:



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968397650719392245&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTARON LOS BLUES! Cole Palmer y un zurdazo inatajable para el 1-2 de Chelsea ante Bayern Múnich.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Doblete de Kane para el 3-1 del Bayern Múnich:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968411006217961579&partner=&hide_thread=false ¡¡DOBLETE DE HARRY KANE PARA EL 3-1 DE BAYERN MÚNICH ANTE CHELSEA!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, atraviesa un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias al hilo y un saldo demoledor de 14 goles a favor. La fórmula combina la jerarquía de históricos como Manuel Neuer y Harry Kane, con la frescura de refuerzos de peso: Luis Díaz, Nicolas Jackson y otros talentos que aportaron variantes en ataque.

En su camino en el torneo local ya se dio el lujo de golear 6-0 al Leipzig y 5-0 al Hamburgo, aunque también mostró que puede sufrir en defensa al vencer por 3-2 al Augsburgo. Sin embargo, el entrenador belga no podrá contar con dos piezas clave: Jamal Musiala, lesionado en el peroné, y Alphonso Davies, baja por una rotura de ligamentos.

facundo buonanotte

Chelsea, bajo la conducción de un plantel renovado, también llega invicto en Premier League, con un proyecto que apunta alto pese a una fuerte reestructuración en el último mercado de pases. Enzo Fernández es uno de los líderes indiscutidos en el mediocampo y será clave para intentar controlar los hilos del partido.

Con ventas récord por más de 300 millones de euros, los Blues se desprendieron de varias figuras pero sumaron a jóvenes promesas, entre ellas Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. El argentino ex Rosario Central ya debutó en la liga inglesa, aunque no fue inscrito para esta etapa de Champions.

Ambos equipos son candidatos a llegar lejos en el torneo. El local busca volver a levantar la Orejona después de cinco años, mientras que la visita pretende confirmar que la Conference League y el Mundial de Clubes no fueron casualidad, sino la base de un ciclo competitivo. El Allianz promete una noche de alto voltaje.

garmacho

Bayern Múnich vs. Chelsea: probables formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Staniši; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca

Bayern Múnich vs. Chelsea: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). Árbitro: José María Sánchez.

José María Sánchez. VAR: Carlos del Cerro Grande.

Carlos del Cerro Grande. TV: ESPN.