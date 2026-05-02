Google lanza Fuentes Preferidas: cómo agregar a minutouno.com

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Cómo sumar minutouno.com a tus Noticias diarias

El objetivo principal de esta actualización es que las personas puedan conectarse más rápido con las fuentes informativas que realmente consumen. Según los datos oficiales brindados por la plataforma, los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a un portal después de marcarlo como favorito mediante esta nueva herramienta. Hasta el momento, los usuarios ya han seleccionado más de 200.000 sitios únicos alrededor del mundo.