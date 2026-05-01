Shakira en Copacabana: Río de Janeiro se prepara para un show que promete hacer historia

Mientras tanto, el montaje del escenario entra en su etapa final y la ciudad ya vive un clima de celebración. Miles de fanáticos comenzaron a llegar desde distintos puntos del mundo, lo que llevó a una ocupación hotelera prácticamente total. Además, se desplegó un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden durante el evento.

Con un repertorio que combinará sus clásicos más populares con las canciones de su último trabajo discográfico, Shakira buscará ofrecer un show a la altura de su trayectoria y reafirmar su lugar como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel global.

Para Shakira, será una oportunidad única de reencontrarse con el público brasileño en un formato masivo y al aire libre, consolidando una vez más su conexión con la región y su vigencia como ícono global de la música latina.