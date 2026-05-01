Shakira en Copacabana: Río de Janeiro se prepara para un show que promete hacer historia
La artista colombiana dará un recital gratuito en la icónica playa carioca y podría romper récords de convocatoria.
Shakira ya está en Río de Janeiro y su llegada revolucionó por completo a la ciudad. Este sábado 2 de mayo, la superestrella del pop latino encabezará un recital gratuito en las playas de Copacabana, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año.
La magnitud del espectáculo es tal que los organizadores proyectan una asistencia superior a los dos millones de personas. De concretarse, la cifra podría posicionar a la cantante entre los shows más multitudinarios de la historia reciente, superando incluso las convocatorias logradas por Lady Gaga en 2025 y Madonna en 2024, quienes también se presentaron en ese emblemático escenario frente al mar.
En la previa, la artista calentó motores desde sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo y guiños a su público brasileño: "Preparando tantas sorpresas para ti: artistas invitados, nuevo armario, canciones que te encantará escuchar... Essa loba tá animada (porque tá no Rio)". Sus palabras no solo confirmaron la presencia de invitados especiales, sino que también anticiparon una puesta en escena renovada.
Mientras tanto, el montaje del escenario entra en su etapa final y la ciudad ya vive un clima de celebración. Miles de fanáticos comenzaron a llegar desde distintos puntos del mundo, lo que llevó a una ocupación hotelera prácticamente total. Además, se desplegó un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden durante el evento.
Con un repertorio que combinará sus clásicos más populares con las canciones de su último trabajo discográfico, Shakira buscará ofrecer un show a la altura de su trayectoria y reafirmar su lugar como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel global.
Para Shakira, será una oportunidad única de reencontrarse con el público brasileño en un formato masivo y al aire libre, consolidando una vez más su conexión con la región y su vigencia como ícono global de la música latina.
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