El terror de la productividad: Google lanzó un Pac Man por Halloween y amenaza con comerse horas de vida

"Sé lo que hicieron el verano pasado": Disponible a partir del 17 de octubre. La trama sigue a cinco amigos que, accidentalmente, provocan un accidente mortal, encubren su implicación y hacen un pacto de silencio. Un año después, su pasado regresa para atormentarlos. Los amigos se ven obligados a enfrentar la verdad de que alguien sabe lo que hicieron y está decidido a vengarse. Perseguidos por un asesino, recurren a los sobrevivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997.

"La hora de la desaparición", dirigida por Zach Cregger (Bárbaro), se estrenará en exclusiva en streaming el 24 de octubre bajo el sello "Del cine a HBO Max". También estará disponible en la programación lineal de HBO a partir del día 25. La trama genera suspenso en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.