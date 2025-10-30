El terror de la productividad: Google lanzó un Pac Man por Halloween y amenaza con comerse horas de vida
Falta menos de un día para Halloween, también conocido como la antesala del Día de Todos los Santos, y Google no se quiso quedar afuera del revival del arcade.
Google se puso a tono con el estilo lúdico que adoptó en las últimas décadas la celebración de Halloween (que viene de All Hallows' Eve, o víspera del Día de Todos los Santos) y lanzó este jueves un Doodle para jugar al Pac-Man que promete ser el terror de la productividad.
Aunque falta todavía para el 31 de octubre, fecha oficial de la celebración de la Gran Calabaza con películas especiales, música y fiestas de disfraces de hadas, fantasmas, hombres lobos, vampiros y brujas, Google aportó su truco favorito: hacer desaparecer el tiempo.
Para jugar no hace falta registrarse ni descargar archivos, sólo entrar al navegador y hacer click en el Doodle, que luego lleva a otro sitio para empezar la partida. Existe la posibilidad de quitarle el sonido al juego, pero quién puede resistirse a escuchar todos esos "waka-waka-waka" y el anuncio de Game Over.
Qué películas mirar para Halloween
"Exterminio: la evolución": dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson. La historia sigue a un sobreviviente de una isla remota que se aventura en la ciudad, solo para descubrir que una cepa más agresiva del virus ha transformado tanto a los infectados como a los humanos.
"Dog-man": En una mezcla de comedia y acción, un leal perro policía y su oficial humano resultan heridos en el trabajo. Una cirugía inesperada y necesaria los une, creando al Hombre-Perro, una figura que jura proteger y servir, además de realizar acciones básicas como buscar, sentarse y rodar.
"Sé lo que hicieron el verano pasado": Disponible a partir del 17 de octubre. La trama sigue a cinco amigos que, accidentalmente, provocan un accidente mortal, encubren su implicación y hacen un pacto de silencio. Un año después, su pasado regresa para atormentarlos. Los amigos se ven obligados a enfrentar la verdad de que alguien sabe lo que hicieron y está decidido a vengarse. Perseguidos por un asesino, recurren a los sobrevivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997.
"La hora de la desaparición", dirigida por Zach Cregger (Bárbaro), se estrenará en exclusiva en streaming el 24 de octubre bajo el sello "Del cine a HBO Max". También estará disponible en la programación lineal de HBO a partir del día 25. La trama genera suspenso en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.
