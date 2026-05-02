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Gran sábado de Franco Colapinto: quedó 10° en el Sprint y largará desde el 8° tras una muy buena clasificación
La máxima categoría regresó con actividad en Estados Unidos y un fin de semana que inlcuye carrera Sprint, tras un parate obligado en abril.
EN VIVO
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18:12
¡Franco Colapinto largará desde el 8° lugar!
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18:09
El festejo de Franco Colapinto
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18:01
Segunda clasificación de Franco Colapinto
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18:00
Primera clasificación de Franco Colapinto
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13:39
Franco Colapinto terminó 10° y se quedó sin puntos en la Sprint del GP de Miami
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13:23
Video: así fue la largada de la Sprint en el GP de Miami
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Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco mate en mano
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Franco Colapinto largará en el puesto 8 en la Sprint Race
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Franco Colapinto a Q3
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Franco Colapinto a Q2
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Los neumáticos disponibles para el Gran Premio de Miami
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Más tiempo en pista: la Fórmula 1 modificó la grilla en Miami
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Arrancó la práctica libre del Gran Premio de Miami
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Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
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El calendario completo de la F1 en 2026
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Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con el Gran Premio de Miami, una cita que marca el reinicio de la temporada 2026 luego de un parate inesperado y que, como siempre, genera expectativas en la Argentina por la participación de Franco Colapinto.
- Fórmula 1: Regreso de la máxima categoría con el Gran Premio de Miami tras un parate.
- Franco Colapinto: El piloto argentino participa del evento que reinicia la temporada 2026.
- Actividad del fin de semana: El GP de Miami incluye carrera Sprint y genera expectativas en Argentina.
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