"Me voy a España, es muy celoso, no aguanto más", dijo Ferni antes de que la matara

La mujer afirmó que sabía que el sospechoso "le controlaba el teléfono" y que ella recién le respondía "después de unas horas, unos dos mensajes y no contestaba mas".

FEMICIDIO en VILLA ZAVALETA: hablan la HERMANA y la MADRE de la VÍCTIMA

"La vez que hablé con ella me dice 'mami me voy a ir a España, es muy celoso, no lo aguanto más'", señaló Rosa, quien añadió que cuando ella le decía que fuera a su casa Ferni le respondía que no podía "porque después de quince minutos me llama y no me deja ir".

"Mandé a todos mis contactos en Paraguay que me ayuden a encontrar al asesino de mi hija. Siento mucho odio, lo recibí en mi casa, le hice un buen asado y parecía buena persona y mirá lo que hizo, me destrozó la vida, mató a mi hija, pido a todos que me ayuden", concluyó la mamá.