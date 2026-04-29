Manuel Adorni descartó su renuncia: "Estoy acá dando la cara"

Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete

En el tramo final de su discurso oficial en el Congreso, sostuvo que los argentinos venían esperando estos profundos cambios desde hacía décadas y que por su postergación fueron empujados a una mayor pobreza. "Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente", concluyó el representante del Gobierno, garantizando que continuará rindiendo cuentas ante la Cámara tal como lo exige la Constitución Nacional.