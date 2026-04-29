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🔴Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete
El jefe de Gabinete Manuel Adorni se presenta por primera vez en el Congreso para exponer y responder preguntas de legisladores.
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A qué hora y dónde seguir la sesión de Manuel Adorni en vivo
El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta este miércoles su primer gran examen parlamentario ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión que llega cargado de condimentos extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un clima de máxima confrontación con la oposición.
IMPORTANTE: Canal oficial: Manuel Adorni EN VIVO desde el Congreso por YouTube
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Respaldo. El presidente Javier Milei, Karina Milei, el Gabinete en pleno y senadores de Patricia Bullrich coparán los palcos para mostrar un apoyo inédito y total a Manuel Adorni durante su informe de gestión.
Tensión. El jefe de Gabinete enfrentará a la Cámara de Diputados en su momento más difícil, acorralado por los escándalos judiciales vinculados a su situación patrimonial.
Polémica. La oposición advierte sobre un posible abuso de exhibición militante debido a la presencia de entre 100 y 200 "invitados institucionales" en los palcos, reclamo que Martín Menem dejó sin respuesta oficial.
Desconcierto. El bloque de Unión por la Patria no logró unificar una estrategia de interrogatorio: debaten entre atacar por el presunto enriquecimiento ilícito o evitar dar el pie a que el oficialismo retruque con causas del kirchnerismo.
Blindaje. El Gobierno diagramó un formato de sesión abreviado y cronometrado para morigerar daños, relegando el turno de las preguntas del kirchnerismo para el final de la jornada, buscando licuar el impacto mediático.
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