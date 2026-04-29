🔴Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete

Live Blog Post

El operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni

El oficialismo desplegó un estricto y selectivo operativo de seguridad en el Congreso de la Nación para blindar la presentación del jefe de Gabinete este miércoles.

La periodista de C5N, Rosario Ayerdi, dio a conocer los detalles de este dispositivo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la cartelería técnica pegada en los pasillos del Palacio Legislativo.

Según la información trascendida, el Gobierno ha diseñado un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto. Seguí leyendo esta nota.