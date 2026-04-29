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🔴Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete

Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete

Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete
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Política
Manuel Adorni
Congreso

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se presenta por primera vez en el Congreso para exponer y responder preguntas de legisladores.

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El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta este miércoles su primer gran examen parlamentario ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión que llega cargado de condimentos extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un clima de máxima confrontación con la oposición.

IMPORTANTE: Canal oficial: Manuel Adorni EN VIVO desde el Congreso por YouTube

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  • Respaldo. El presidente Javier Milei, Karina Milei, el Gabinete en pleno y senadores de Patricia Bullrich coparán los palcos para mostrar un apoyo inédito y total a Manuel Adorni durante su informe de gestión.

  • Tensión. El jefe de Gabinete enfrentará a la Cámara de Diputados en su momento más difícil, acorralado por los escándalos judiciales vinculados a su situación patrimonial.

  • Polémica. La oposición advierte sobre un posible abuso de exhibición militante debido a la presencia de entre 100 y 200 "invitados institucionales" en los palcos, reclamo que Martín Menem dejó sin respuesta oficial.

  • Desconcierto. El bloque de Unión por la Patria no logró unificar una estrategia de interrogatorio: debaten entre atacar por el presunto enriquecimiento ilícito o evitar dar el pie a que el oficialismo retruque con causas del kirchnerismo.

  • Blindaje. El Gobierno diagramó un formato de sesión abreviado y cronometrado para morigerar daños, relegando el turno de las preguntas del kirchnerismo para el final de la jornada, buscando licuar el impacto mediático.

Minuto a minuto de la sesión informativa de Manuel Adorni en el Congreso

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Javier Milei insultó a los periodistas

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Video de Javier Milei con el Gabinete al ritmo de Rocky

Video de Javier Milei con música de Rocky en respaldo a Manuel Adorni

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Foto de Javier Milei con Manuel Adorni

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El presidente Javier Milei junto a miembros del Gabinete, en la previa de la presentación del Informe de Gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación.

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Llegó Javier Milei al Congreso

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Impresionante operativo de seguridad en el Congreso por la presencia de Manuel Adorni

Cortes de calles, vallados y una importante presencia de Policía Federal y Gendarmería custodian las inmediaciones al Palacio Legislativo.

operativo

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En la previa a su informe de gestión, ordenan una pericia contable al patrimonio de Manuel Adorni y su esposa

Abarcará los movimientos económicos del jefe de Gabinete y su esposa con el objetivo de establecer ingresos y egresos y detectar posibles inconsistencias.

adorni enriquecimiento ilicito

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Esteban Paulón mostró qué llevará al Congreso para escuchar a Manuel Adorni

A través de un video breve en sus plataformas digitales, Paulón mostró una máquina en pleno funcionamiento preparando pochoclos, acompañada por la frase: "Preparados para mañana (por el miércoles)". Seguí leyendo esta nota.

esteban paulon adorni
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El operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni

El oficialismo desplegó un estricto y selectivo operativo de seguridad en el Congreso de la Nación para blindar la presentación del jefe de Gabinete este miércoles.

La periodista de C5N, Rosario Ayerdi, dio a conocer los detalles de este dispositivo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la cartelería técnica pegada en los pasillos del Palacio Legislativo.

Según la información trascendida, el Gobierno ha diseñado un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto. Seguí leyendo esta nota.

congreso adorni

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Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Se estima una exposición inicial de carácter técnico que durará aproximadamente una hora. Los bloques tendrán un mínimo de cinco minutos para intervenir, con un tiempo total proporcional a su representación, y el esquema prevé rondas de preguntas de bloques minoritarios seguidas por las respuestas del ministro.

Según trascendió, la Casa Rosada busca blindar al funcionario en un momento delicado, marcado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, se espera una asistencia atípica en los palcos del primer piso: podrían estar presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y ministros como Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni. Ante esto, el diputado Esteban Paulón presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo.

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A qué hora y dónde seguir la sesión de Manuel Adorni en vivo

Dada la relevancia del evento, la jornada contará con una amplia difusión. La presentación de Adorni podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.

Además, el canal C5N realizará una cobertura especial con el análisis de los cruces más calientes entre el oficialismo y la oposición.

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