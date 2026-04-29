Neuquén: vendió el auto, se olvidó de hacer un trámite y ocho años después la condenan por un choque

La magistrada consideró que esa omisión durante casi ocho años configuró una “actitud omisiva”, suficiente para mantener su responsabilidad civil.

Según explicó, la normativa establece que quien figura como titular registral sigue siendo responsable por los daños que cause el vehículo, salvo que haya realizado ese trámite formal ante el registro automotor.

La sentencia ordena una indemnización que incluye daño físico, daño moral, lucro cesante y daños materiales. Además, durante el proceso se analizó que el ciclista no llevaba casco al momento del accidente. No obstante, la jueza aclaró que ese factor no influyó en la causa del siniestro, aunque sí podría haber agravado las consecuencias de las lesiones.

Testimonios de allegados indicaron que la víctima era una persona muy activa, vinculada al deporte y al entrenamiento físico, incluso con participación en competencias, lo que agravó aún más fuerte el impacto del accidente en su vida cotidiana y laboral.