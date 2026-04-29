Neuquén: vendió el auto, se olvidó de hacer un trámite y ocho años después la condenan por un choque
La exdueña fue condenada junto al conductor a indemnizar a un ciclista que sufrió graves lesiones.
Una mujer que vendió su auto hace ocho años fue condenada a indemnizar a un ciclista que sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito provocado por el conductor actual porque no realizó un trámite clave en la transferencia del vehículo.
El caso tuvo lugar en la ciudad de Neuquén, donde una jueza civil resolvió que la titular registral de un auto deberá indemnizar, junto al conductor, a un ciclista que sufrió graves lesiones en un incidente vial ocurrido en 2022. El problema es que la mujer había vendido el auto en 2014, pero nunca realizó la transferencia ni la denuncia de venta.
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Albardón, donde el ciclista circulaba con prioridad de paso. Según la pericia accidentológica, el conductor del auto no respetó esa prioridad y provocó el impacto. Como consecuencia, la víctima perdió el conocimiento, sufrió heridas de consideración y su bicicleta quedó completamente destruida.
En el fallo, la jueza civil María Eliana Reynals determinó que el conductor fue el responsable directo del choque por no ceder el paso.
Sin embargo, también responsabilizó a la todavía titular del vehículo ante la ley por no haber regularizado la situación legal del auto tras la venta. Aunque la mujer presentó un boleto de compraventa que acreditaba que ya no utilizaba el rodado desde hacía ocho años, nunca hizo la Denuncia de Venta ante el Registro Automotor, un trámite clave sin el cual, ante la ley, el dueño sigue siendo quien figura en el título.
La magistrada consideró que esa omisión durante casi ocho años configuró una “actitud omisiva”, suficiente para mantener su responsabilidad civil.
Según explicó, la normativa establece que quien figura como titular registral sigue siendo responsable por los daños que cause el vehículo, salvo que haya realizado ese trámite formal ante el registro automotor.
La sentencia ordena una indemnización que incluye daño físico, daño moral, lucro cesante y daños materiales. Además, durante el proceso se analizó que el ciclista no llevaba casco al momento del accidente. No obstante, la jueza aclaró que ese factor no influyó en la causa del siniestro, aunque sí podría haber agravado las consecuencias de las lesiones.
Testimonios de allegados indicaron que la víctima era una persona muy activa, vinculada al deporte y al entrenamiento físico, incluso con participación en competencias, lo que agravó aún más fuerte el impacto del accidente en su vida cotidiana y laboral.
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