La decisión que evalúa Boca con Adam Bareiro tras la expulsión con Cruzeiro

Esta movida busca garantizar que el paraguayo llegue "limpio" a la fase eliminatoria que comenzará el fin de semana del 8 de mayo, instancia en la cual el reglamento estipula que las tarjetas acumuladas se borran para dar inicio a una nueva etapa. Para Boca, el duelo en Santiago del Estero no es menor, ya que un triunfo le permitiría quedar como líder del Grupo A y presionar a sus perseguidores directos, Estudiantes y Vélez, asegurándose además la ventaja de definir todas las llaves de local en el camino hacia el título.

Las disculpas de Adam Bareiro luego de su expulsión en la derrota de Boca ante Cruzeiro

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante de 29 años dejó en claro su arrepentimiento. "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis erorres para poder seguir ayudando a mis compañeros”, expresó, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.