La decisión que evalúa Boca con Adam Bareiro tras la expulsión con Cruzeiro
El paraguayo fue suspendido por Copa Libertadores y Úbeda definirá si juega contra Central Córdoba por el Apertura.
El clima en el mundo Boca se divide entre el lamento por la reciente derrota en la Copa Libertadores y la planificación táctica de cara al cierre del Torneo Apertura. Tras la expulsión sufrida ante Cruzeiro en Brasil, Adam Bareiro se convirtió en el centro de las decisiones del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda. El delantero paraguayo, que vio la tarjeta roja por doble amonestación en los primeros 45 minutos del duelo copero, no podrá estar presente en el próximo compromiso internacional frente al Barcelona de Ecuador. Sin embargo, su situación en el ámbito local es lo que más preocupa en los pasillos de Brandsen 805.
La encrucijada para el entrenador radica en la acumulación de tarjetas en el torneo doméstico. Actualmente, el exjugador de San Lorenzo cuenta con cuatro amarillas en su haber. En caso de recibir una amonestación más en el enfrentamiento ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el atacante llegaría a la quinta y debería cumplir una fecha de suspensión, lo que lo marginaría automáticamente del partido de ida de los octavos de final en La Bombonera.
Ante este panorama, la decisión del entrenador parece estar tomada. Según trascendió, la intención del cuerpo técnico es preservar al futbolista y apostar por una rotación. Úbeda dispondrá un equipo alternativo para visitar al "Ferroviario", dejando a Bareiro en el banco de suplentes con la posibilidad de sumar algunos minutos en el segundo tiempo solo si el desarrollo del encuentro lo vuelve estrictamente necesario.
Esta movida busca garantizar que el paraguayo llegue "limpio" a la fase eliminatoria que comenzará el fin de semana del 8 de mayo, instancia en la cual el reglamento estipula que las tarjetas acumuladas se borran para dar inicio a una nueva etapa. Para Boca, el duelo en Santiago del Estero no es menor, ya que un triunfo le permitiría quedar como líder del Grupo A y presionar a sus perseguidores directos, Estudiantes y Vélez, asegurándose además la ventaja de definir todas las llaves de local en el camino hacia el título.
Las disculpas de Adam Bareiro luego de su expulsión en la derrota de Boca ante Cruzeiro
A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante de 29 años dejó en claro su arrepentimiento. "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis erorres para poder seguir ayudando a mis compañeros”, expresó, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
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