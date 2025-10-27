La IA reveló los mejores ejercicios para hacer en medio de la rutina de trabajo
En un contexto de jornadas laborales extensas, mantener actividad física durante el día se vuelve esencial para proteger tanto la salud del cuerpo como la mente.
Como ya sabemos el aumento de las horas frente a la computadora afecta la salud y el fitness, pero por suerte la inteligencia artificial recomienda estrategias para mantenerse activo incluso durante la jornada laboral.Cada vez son más las personas que sufren las consecuencias del sedentarismo, como contracturas, fatiga, estrés y falta de energía.
Los espacios de trabajo pocas veces promueven la actividad física, y las obligaciones diarias no siempre permiten asistir al gimnasio. Sin embargo, existen estrategias simples para incorporar movimiento durante el horario laboral, sin necesidad de abandonar el escritorio.
Los cinco mejores ejercicios según la IA
Estos cinco ejercicios sencillos se adaptan a cualquier rutina y pueden realizarse en casa, en la oficina o incluso durante una pausa frente a la computadora. Son perfectos para quienes buscan mantenerse activos sin alterar la agenda laboral.
- Sentadillas: Fortalecen glúteos, piernas y abdomen, y no requieren equipamiento. Son ideales para momentos cortos del día, como esperar que se caliente el mate. Dos o tres series de diez repeticiones ayudan a activar el cuerpo rápidamente.
- Flexiones contra la pared o escritorio: Trabajan brazos, hombros y pecho sin necesidad de acostarse en el piso, por lo que resultan prácticas en el entorno laboral. Comenzar con diez repeticiones y aumentar según capacidad permite mantener fuerza y movilidad entre tareas.
- Caminatas cortas o subir escaleras: Estimulan el sistema cardiovascular y mejoran el estado de ánimo. Cambiar el ascensor por las escaleras o dar una vuelta a la manzana durante el almuerzo son formas simples de sumar minutos de actividad física.
- Elevaciones de talones: Fortalecen pantorrillas y favorecen la circulación. Pueden realizarse sentado o de pie sin interrumpir las tareas. Tres series de quince repeticiones son suficientes para sentir el beneficio en las piernas.
- Estiramientos y respiración consciente: Ayudan a relajar el cuerpo, liberar tensión y mejorar la postura. Se pueden hacer al iniciar o finalizar la jornada, o durante momentos de alta presión. Con solo dos o tres minutos, es posible recuperar el equilibrio físico y mental.
