 La inteligencia artificial reveló cuáles son las aplicaciones más tóxicas para la salud mental

Otra de las más problemáticas es TikTok, que comparte el mismo defecto de los reels: la búsqueda de dopamina rápida. Un consumo excesivo puede llevar a fatiga mental, ansiedad sensorial y problemas de concentración.

En tercer lugar aparece X (ex Twitter), descrita como un espacio hostil, donde la sobreinformación y los discursos de odio pueden causar estrés crónico y agotamiento emocional. Le sigue Facebook, donde la proliferación de fake news y debates interminables generan cansancio y hasta paranoia.

La inteligencia artificial también mencionó que, a diferencia de estas, existen apps que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar el foco, como Calm para meditar, Forest para concentrarse, Notion para organizarse o Spotify con playlists diseñadas para acompañar distintos estados de ánimo.