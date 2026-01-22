La lista completa de playas de Florianópolis en la que se puede contagiar la lacerante gastroenteritis
Hay más de 10 mil afectados por gastroenteritis en Florianópolis. Las autoridades de Brasil informaron qué zonas evitar por el agua contaminada.
Las vacaciones de miles de turistas se vieron empañadas por una emergencia sanitaria que crece día a día. Las autoridades del estado de Santa Catarina emitieron una advertencia urgente para varias playas de Florianópolis tras registrarse un aumento explosivo de casos de gastroenteritis. La problemática surge directamente de la mala calidad del agua en plena temporada de verano.
El último reporte oficial es alarmante. Según el tablero del Ministerio de Salud de Brasil, se detectaron 10.649 casos de enfermedades diarreicas agudas solo entre el inicio del año y el 15 de enero. La causa principal es el contacto con agua contaminada con Escherichia coli, lo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños y adultos mayores.
El mapa de las playas contaminadas en Florianópolis
El Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) analizó 88 puntos de muestreo en la isla, de los cuales 29 fueron clasificados como "impropios" o no aptos para el baño. El informe destaca que hay sectores muy populares que hoy representan un riesgo para la salud.
Entre las playas que ingresaron figuran:
Canasvieiras: Puesto 598.
Ingleses: Puestos 29, 57 y 989.
Ponta das Canas: Puestos 23, 67 y 8310.
Praia Brava: Puesto 6911.
Lagoa da Conceição: Varios puestos, incluyendo 37, 38 y 9612.
Joaquina: Puesto 3313.
Recomendaciones para evitar el contagio
Los síntomas de esta gastroenteritis incluyen diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Para evitar arruinar el descanso, las autoridades sanitarias recomiendan no bañarse en el mar durante las primeras 24 a 48 horas después de lluvias fuertes y mantenerse lejos de desembocaduras de ríos, arroyos o desagües pluviales.
Es fundamental consultar el mapa de balneabilidad diario, ya que la condición del agua puede cambiar semana a semana por factores como el clima o las descargas cloacales. Si bien el 65,77% de los puntos monitoreados en el estado siguen siendo aptos, el 34,23% restante representa un peligro latente para los veraneantes.
