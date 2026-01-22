La lista completa de playas de Florianópolis en la que se puede contagiar la lacerante gastroenteritis

Canasvieiras: Puesto 598.

Ingleses: Puestos 29, 57 y 989.

Ponta das Canas: Puestos 23, 67 y 8310.

Praia Brava: Puesto 6911.

Lagoa da Conceição: Varios puestos, incluyendo 37, 38 y 9612.

Joaquina: Puesto 3313.

Recomendaciones para evitar el contagio

Los síntomas de esta gastroenteritis incluyen diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Para evitar arruinar el descanso, las autoridades sanitarias recomiendan no bañarse en el mar durante las primeras 24 a 48 horas después de lluvias fuertes y mantenerse lejos de desembocaduras de ríos, arroyos o desagües pluviales.

Es fundamental consultar el mapa de balneabilidad diario, ya que la condición del agua puede cambiar semana a semana por factores como el clima o las descargas cloacales. Si bien el 65,77% de los puntos monitoreados en el estado siguen siendo aptos, el 34,23% restante representa un peligro latente para los veraneantes.