Alerta por brote de gastroenteritis en Florianópolis: se detectaron más de 10 mil casos desde inicios de 2026
La advertencia llega en plena temporada alta, cuando miles de turistas eligen Brasil para sus vacaciones de verano. Cómo prevenir problemas de salud.
Las autoridades sanitarias del estado de Santa Catarina emitieron un alerta para varias playas de Florianópolis luego de que se registrara un aumento de casos de gastroenteritis. La advertencia se da en plena temporada de verano, cuando miles de turistas eligen Brasil para sus disfrutar de sus vacaciones.
La problemática surge de problemas en la calidad del agua y quedó reflejada en el último informe oficial de balneabilidad, que detalla qué playas y sectores no están en condiciones seguras para el baño durante la actual temporada de verano 2025-2026.
Según el relevamiento elaborado por el Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) con fecha del 16 de enero, en Florianópolis se analizaron 88 puntos de muestreo en las playas, de las cuales 29 fueron clasificadas como no aptas.
A su vez, el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, basado en el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), indicó que en Santa Catarina se registraron 10.649 casos de enfermedades diarreicas agudas desde el inicio del año hasta el 15 de enero.
Los datos encendieron la preocupación de las autoridades sanitarias debido a que el contacto con agua contaminada con Escherichia coli puede provocar infecciones gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Los síntomas de gastroenteritis incluyen diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar general.
Ante esto, recomendaron evitar bañarse en los sectores de las playas señalados como “impropios” y prestar atención al mapa con información diaria respecto a la contaminación.
Florianópolis: que playas no son aptas para el baño
Entre los lugares de Florianópolis donde no se recomienda ni ingresar al mar, el informe menciona varios puntos, sobre todo sectores cercanos a accesos, trapiches y zonas con circulación de agua limitada. Hasta el 16 de enero, estas eran las playas no aptas para el baño:
• Lagoa da Conceição: puestos 37, 38, 39, 41, 72, 96, 97
• Praia Brava: puesto 69
• Praia da Armação do Pântano do Sul: puesto 64
• Praia da Beira Mar Norte: puestos 11, 94, 95
• Praia da Joaquina: puesto 33
• Praia das Palmeiras: puesto 07
• Praia de Canasvieiras: puesto 59
• Praia de Ponta das Canas: puestos 23, 67, 83
• Praia do Balneário: puesto 02
• Praia do Bom Abrigo: puesto 08
• Praia do Cacupé: puesto 10
• Praia do Campeche: puesto 73
• Praia do Itaguaçu: puesto 06
• Praia do Jardim Atlântico: puesto 01
• Praia do José Mendes: puesto 52
• Praia do Matadouro: puesto 03
• Praia dos Ingleses: puestos 29, 57, 98
El informe aclara que las condiciones de balneabilidad pueden cambiar semana a semana, ya que influyen factores como lluvias intensas, descargas cloacales, crecidas de ríos y falta de circulación del agua.
Playas de Florianópolis contaminadas: recomendaciones a los turistas
- No bañarse en el mar en las primeras 24 a 48 horas tras fuertes lluvias.
- Consultar los informes oficiales antes de ingresar al agua.
- Evitar el contacto con zonas señalizadas como no aptas.
- No bañarse cerca de desembocaduras de ríos o arroyos.
- No bañarse cerca de desagües pluviales o alcantarillas.
- Acudir a un centro de salud ante síntomas de gastroenteritis.
El informe actual indica que 171 puntos monitoreados en el estado de Santa Catarina son aptos para el baño (65,77 %), mientras que 89 puntos se clasificaron como no aptos, lo que representa el 34,23 % del total evaluado.
Además de Florianópolis, el análisis también incluye algunos puntos de destinos turísticos en Brasil muy elegidos por los argentinos: Camboriú y Bombinhas, entre otros.
