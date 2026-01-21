Alerta por brote de gastroenteritis en Florianópolis: se detectaron más de 10 mil casos desde inicios de 2026

Ante esto, recomendaron evitar bañarse en los sectores de las playas señalados como “impropios” y prestar atención al mapa con información diaria respecto a la contaminación.

Florianópolis: que playas no son aptas para el baño

Ponta das Canas florianopolis Playa Ponta das Canas, Florianópolis, Brasil

Entre los lugares de Florianópolis donde no se recomienda ni ingresar al mar, el informe menciona varios puntos, sobre todo sectores cercanos a accesos, trapiches y zonas con circulación de agua limitada. Hasta el 16 de enero, estas eran las playas no aptas para el baño:

• Lagoa da Conceição: puestos 37, 38, 39, 41, 72, 96, 97

• Praia Brava: puesto 69

• Praia da Armação do Pântano do Sul: puesto 64

• Praia da Beira Mar Norte: puestos 11, 94, 95

• Praia da Joaquina: puesto 33

• Praia das Palmeiras: puesto 07

• Praia de Canasvieiras: puesto 59

Canasvieiras florianopolis Canasvieiras , Florianópolis, Brasil

• Praia de Ponta das Canas: puestos 23, 67, 83

• Praia do Balneário: puesto 02

• Praia do Bom Abrigo: puesto 08

• Praia do Cacupé: puesto 10

• Praia do Campeche: puesto 73

• Praia do Itaguaçu: puesto 06

• Praia do Jardim Atlântico: puesto 01

• Praia do José Mendes: puesto 52

• Praia do Matadouro: puesto 03

• Praia dos Ingleses: puestos 29, 57, 98

El informe aclara que las condiciones de balneabilidad pueden cambiar semana a semana, ya que influyen factores como lluvias intensas, descargas cloacales, crecidas de ríos y falta de circulación del agua.

Playas de Florianópolis contaminadas: recomendaciones a los turistas

No bañarse en el mar en las primeras 24 a 48 horas tras fuertes lluvias.

Consultar los informes oficiales antes de ingresar al agua.

Evitar el contacto con zonas señalizadas como no aptas.

No bañarse cerca de desembocaduras de ríos o arroyos.

No bañarse cerca de desagües pluviales o alcantarillas.

Acudir a un centro de salud ante síntomas de gastroenteritis.

El informe actual indica que 171 puntos monitoreados en el estado de Santa Catarina son aptos para el baño (65,77 %), mientras que 89 puntos se clasificaron como no aptos, lo que representa el 34,23 % del total evaluado.

Además de Florianópolis, el análisis también incluye algunos puntos de destinos turísticos en Brasil muy elegidos por los argentinos: Camboriú y Bombinhas, entre otros.