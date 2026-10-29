La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el Doctorado Honoris Causa
El reconocimiento fue entregado por el Rector, a partir de un proyecto impulsado por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional durante la gestión de la Lic. Gabriela Tozzi.
En una ceremonia atravesada por la emoción y el compromiso social, la Universidad Nacional del Oeste (UNO) le otorgó a León Gieco el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción académica que concede la institución.
El reconocimiento fue entregado por el Rector Gustavo Soos, a partir de un proyecto impulsado por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional durante la gestión de la Lic. Gabriela Tozzi.
El acto contó con una convocatoria masiva en la casa de estudios con sede en el partido de Merlo, reuniendo a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades institucionales que se acercaron a homenajear al emblemático referente de la música popular argentina.
"El único León del pueblo que tiene la Argentina"
Durante la apertura, la Lic. Gabriela Tozzi destacó el impacto social y cultural del cantautor santafesino: "Es un honor recibir en este acto a un artista cuya vida y obra forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. Con su armónica supo expresar lo que empezaba a mirar con preocupación: la violencia, la desigualdad, la distancia entre las promesas de un país y la vida concreta de su gente".
Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, subrayó la vigencia de la obra del homenajeado: "Este Honoris Causa te lo damos a vos, León, el único León del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos".
A su turno, el propio músico expresó su gratitud por el reconocimiento: "Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y por supuesto más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones. Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando".
Ovación por Lula da Silva, anécdotas y un cierre con himnos populares
Uno de los momentos de mayor efervescencia política de la jornada se vivió cuando se proyectó en la pantalla principal una fotografía de León Gieco junto a Luiz Inácio Lula da Silva, lo que desató un prolongado aplauso del auditorio en el marco de la reciente victoria electoral del líder del Partido de los Trabajadores en Brasil.
Tras repasar anécdotas personales de su extensa trayectoria y recibir diversos obsequios —entre ellos un cuadro collage de la artista Gabriela Strucchi basado en una fotografía del reconocido reportero gráfico Rubén Andón—, el músico repasó sus proyectos actuales, destacando la reciente apertura de "El Espacio León Gieco", un centro cultural dedicado a su vida y obra en la provincia de Santa Fe.
Como cierre de una jornada histórica para la comunidad universitaria, Gieco tomó la guitarra y la armónica para regalar un recital íntimo que incluyó clásicos inoxidables de la música nacional como "El fantasma de Canterville", "La memoria", "Como la cigarra" y "En el país de la libertad".
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