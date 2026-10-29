A su turno, el propio músico expresó su gratitud por el reconocimiento: "Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y por supuesto más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones. Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando".

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el Doctorado Honoris Causa

Ovación por Lula da Silva, anécdotas y un cierre con himnos populares

Uno de los momentos de mayor efervescencia política de la jornada se vivió cuando se proyectó en la pantalla principal una fotografía de León Gieco junto a Luiz Inácio Lula da Silva, lo que desató un prolongado aplauso del auditorio en el marco de la reciente victoria electoral del líder del Partido de los Trabajadores en Brasil.

Tras repasar anécdotas personales de su extensa trayectoria y recibir diversos obsequios —entre ellos un cuadro collage de la artista Gabriela Strucchi basado en una fotografía del reconocido reportero gráfico Rubén Andón—, el músico repasó sus proyectos actuales, destacando la reciente apertura de "El Espacio León Gieco", un centro cultural dedicado a su vida y obra en la provincia de Santa Fe.

Como cierre de una jornada histórica para la comunidad universitaria, Gieco tomó la guitarra y la armónica para regalar un recital íntimo que incluyó clásicos inoxidables de la música nacional como "El fantasma de Canterville", "La memoria", "Como la cigarra" y "En el país de la libertad".