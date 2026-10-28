Tragedia en España: los audios entre el controlador y los maquinistas de los trenes que chocaron en Toledo
Se trata de tres reveladores audios de comunicación entre el controlador ferroviario y los conductos de las formaciones que impactaron en Toledo.
Como se sabe, un tren de pasajeros de alta velocidad chocó contra la parte trasera de otro este miércoles cerca de Toledo (España), causando la muerte de al menos 68 personas y dejó decenas de heridos, según informaron funcionarios locales. Se trata de uno de los accidentes ferroviarios más letales que registra la historia de España.
Según se precisó, son 58 las personas heridas y 15 de ellas permanecen en estado crítico tras la colisión de convoyes de alta velocidad en los que viajaban más de 500 personas, según la información actualizada brindada por el gobierno regional de Castilla La Mancha.
Todo indica que el tren Iryo estaba detenido en la vía por fallas técnicas y el tren AVE lo golpeó por detrás, causando el trágico descarrilamiento de varios vagones que cayeron por el terraplén.
Los audios que sugerirían errores humanos
En las últimas horas, se filtraron tres audios del controlador ferroviario de Atocha, donde se encuentra la terminal principal para la mayoría de los trenes de larga distancia y alta velocidad (AVE, Avlo, Iryo y Ouigo) y los maquinistas del Iryo detenido y del AVE que circulaba detrás.
Según surge de esos documentos, detrás del accidente habría posibles errores en la gestión del accidente, ya que el controlador ordenó a ambos trenes desconectar y volver a conectar los sistemas para reanudar la marcha normal, sin pedirles una detención.
El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no “a vista”, como señala el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora.
La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren. Sin embargo, no se avisó al maquinista del AVE que tenía que frenar el convoy cuando se encontraba a cinco minutos del lugar del accidente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario