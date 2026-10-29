El tren Belgrano Cargas descarriló y volcó en Santa Fe
El incidente provocó el corte total del tránsito en la avenida López y Planes a la altura de las vías. No se registraron heridos.
Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló y volcó en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del accidente, la circulación permanecía totalmente interrumpida sobre la avenida López y Planes, en ambas manos, provocando un caos en el tránsito en una de las arterias más importantes de la capital provincial.
El siniestro se produjo esta madrugada en el pasaje Irala al 3800, en barrio Barranquitas, entre avenida Presidente Perón y avenida López y Planes, causando importantes complicaciones en el tránsito en la primera hora de este jueves.
Según informaron medios santafesinos, al menos cuatro vagones quedaron volcados junto a las vías. Uno de ellos cayó hacia el lado sur e impactó contra un árbol, que terminó partido por el golpe. La caída también afectó parte del tendido eléctrico y dejó varios cables colgando.
A raíz del incidente, permanecían cortadas las calles Francia, Saavedra, San Lorenzo y avenida López y Planes, mientras que la avenida presidente Perón estaba habilitada. De todas formas, las autoridades recomendaron a los automovilistas prestar atención a las indicaciones del personal que se encontraba trabajando en la zona del hecho.
Las interrupciones por el descarrilamiento y vuelco del Belgrano Cargas afectaron a su vez los cruces ferroviarios y provocaron complicaciones en la circulación en uno de los sectores utilizados para los desplazamientos entre el norte y el centro de la ciudad de Santa Fe.
Luego del brutal descarrilamiento, en el lugar se montó un importante operativo debido a la magnitud del incidente.
Operarios de Trenes Argentinos y cuadrillas de emergencia se abocaron a trabajar en el sitio del incidente con el objetivo de remover los vagones volcados y los demás objetos que quedaron esparcidos en el lugar a causa del vuelco. Para avanzar con las tareas de remoción, el personal se hizo presente en el lugar con camiones y vigas de madera. Se espera que las maniobras se extiendan por un periodo prolongado.
Además del material rodante fuera de las vías, el impacto contra el árbol y la afectación del tendido eléctrico agregan dificultades a las tareas en el sector. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará el operativo ni cuándo podrán habilitarse nuevamente todos los cruces.
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