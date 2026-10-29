El tren Belgrano Cargas descarriló y volcó en Santa Fe

El siniestro se produjo en el pasaje Irala al 3800, en barrio Barranquitas

Luego del brutal descarrilamiento, en el lugar se montó un importante operativo debido a la magnitud del incidente.

Personal de Infantería trabajaba en el lugar

Operarios de Trenes Argentinos y cuadrillas de emergencia se abocaron a trabajar en el sitio del incidente con el objetivo de remover los vagones volcados y los demás objetos que quedaron esparcidos en el lugar a causa del vuelco. Para avanzar con las tareas de remoción, el personal se hizo presente en el lugar con camiones y vigas de madera. Se espera que las maniobras se extiendan por un periodo prolongado.

Además del material rodante fuera de las vías, el impacto contra el árbol y la afectación del tendido eléctrico agregan dificultades a las tareas en el sector. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará el operativo ni cuándo podrán habilitarse nuevamente todos los cruces.