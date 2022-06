Habló la infartante modelo rusa de La Voz Argentina y hay más fotos hot

Su participación de La Voz Argentina se pasó el martes 7 de junio y recién 24 horas después la infartante modelo rusa se refirió a todo lo que vivió en el programa.

Las palabras de Polina

GRACIAS GRACIAS GRACIAS mi linda gente Argentina … por todo el amor, por LA OPORTUNIDAD, por la calidez, por recibirme con TANTA BUENA ONDA

Mucha gente debe pensar “quien es esta chica? De donde apareció? Porque? Como? Que?”

Y bueno … primero quiero que sepan que en las últimas 24 horas viví una locura total con todas las reacciones a mi audición a ciegas. Me siento muy afortunada, muy agradecida y muy emocional. Y llena de amor puro todavía no lo puedo creer - NUNCA viví un momento así

Y segundo, quiero que sepan que yo realmente estaba buscando mi camino y “mi lugar” hace mucho tiempo. Y siento que encontré mi lugar en Argentina después de años de haber vivido muchas cosas muy difíciles - con mi vida personal Y profesional (sobre cuáles me gustaría abrirme a ustedes con el tiempo ). Pero en breve, por mucho tiempo me sentí muy sola y luché por mi sueño de cantar y producir música hace toda mi vida - sin exageración. Y nunca tuve un manager ni un equipo formado — ningún tipo de representación profesional en realidad salvo la ayuda de los queridos amigos y amigas aquellos tengo la suerte de haber conocido en mi camino después de haber terminado mis estudios universitarios en 2016

Hoy en día, tengo orgullo de ser una artista independiente y de haber podido entrar a La Voz Argentina después de años de trabajo y esfuerzos incondicionales ♥♥♥ y bueno … mi sueño sigue siendo lograr a tener un buen equipo de confianza en mi alrededor para poder seguir haciendo lo que me gusta más en la vida, y para poder seguir a inspirar a toda la gente que me conoce y seguir transmitir nada más que amor, pasión y compasión ♥ y ahora me siento más cerca a lograrlo que nunca

Gracias a todos que me apoyan por hacerlo posible vivir el sueño de toda mi vida - nunca voy a parar de darle todo lo que pueda ♥

