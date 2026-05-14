El Indec anunció la inflación de abril: 2,6%

Las divisiones con las variaciones más bajas:

Recreación y cultura (1,0%): Fue el sector con la menor variación de toda la canasta del IPC.

Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%): Registró uno de los incrementos más bajos a nivel nacional durante el mes de abril.

Regulados (4,7%): Tuvieron el mayor incremento general a raíz de los aumentos autorizados en el transporte y la electricidad.

IPC Núcleo (2,3%): La suba de esta categoría estuvo fuertemente traccionada por el aumento en el alquiler de la vivienda y sus gastos conexos, así como también por la suba en restaurantes y comidas fuera del hogar.