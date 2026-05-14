El Indec anunció la inflación de abril: 2,6%
El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril. La inflación interanual se ubicó en 32,4%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional. De esta forma, el índice de precios acumuló un alza del 12,3% en el año y alcanzó una variación interanual del 32,4%.
Los datos principales de la inflación de abril
-
Inflación mensual: El índice general a nivel nacional arrojó un aumento del 2,6% en el cuarto mes del año.
Inflación acumulada: En los primeros cuatro meses de 2026, la variación de precios acumuló un incremento del 12,3%.
Inflación interanual: La variación de precios con respecto al mismo mes del año 2025 se ubicó en un 32,4%.
Las divisiones con mayores y menores aumentos
El comportamiento de los precios fue sumamente dispar según el sector analizado.
Las divisiones con los saltos más altos:
-
Transporte (4,4%): Fue la división de mayor aumento en el mes como consecuencia directa del incremento en los combustibles.
Educación (4,2%): Se posicionó como la segunda división con el mayor salto porcentual a lo largo del mes.
Comunicación (4,1%): Completó el podio de los rubros que más encarecieron el costo de vida.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón será una galerna borrascosa que alterará los ánimos del AMBA
Las divisiones con las variaciones más bajas:
-
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%): Registró uno de los incrementos más bajos a nivel nacional durante el mes de abril.
Recreación y cultura (1,0%): Fue el sector con la menor variación de toda la canasta del IPC.
El impacto por categorías: Regulados, Núcleo y Estacionales
-
Regulados (4,7%): Tuvieron el mayor incremento general a raíz de los aumentos autorizados en el transporte y la electricidad.
IPC Núcleo (2,3%): La suba de esta categoría estuvo fuertemente traccionada por el aumento en el alquiler de la vivienda y sus gastos conexos, así como también por la suba en restaurantes y comidas fuera del hogar.
Estacionales (0,0%): Registraron variación nula en su promedio nacional, ya que las subas vinculadas al cambio de temporada en la indumentaria se vieron directamente compensadas por las caídas en los precios del turismo y las frutas.
Bienes vs. Servicios
Al analizar la inflación según esta segmentación del mercado, los valores evidenciaron resultados muy parejos:
-
Los Servicios tuvieron una variación mensual del 2,6% con respecto al mes anterior.
Por su parte, los Bienes promediaron un alza ligeramente inferior, marcando un 2,5%.
¿Cómo fue la inflación en las distintas regiones del país?
El impacto en el costo de vida presentó algunas asimetrías dependiendo de la zona geográfica analizada. Así quedaron los números mensuales, región por región:
-
Gran Buenos Aires (GBA): 2,8%.
Noreste: 2,7%.
Patagonia: 2,6%.
Noroeste: 2,5%.
Pampeana: 2,4%.
Cuyo: 2,1%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario