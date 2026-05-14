Murió una reconocida actriz que vivía en la Casa del Teatro
Con profundo dolor, anunciaron que murió Patricia Gilmour. La querida actriz y docente tenía 77 años y dejó una invaluable huella en el teatro y la televisión.
La Asociación Argentina de Actores confirmó este miércoles que murió Patricia Gilmour, afiliada a la entidad desde 1975. Su deceso se produjo a los 77 años, dejando un legado invaluable. La reconocida actriz y formadora artística residía actualmente en la histórica Casa del Teatro, rodeada del cariño de la comunidad actoral.
La extensa trayectoria de Patricia Gilmour en teatro y TV
Nacida el 2 de octubre de 1948, Gilmour se formó en actuación y dirección con grandes referentes del país como Augusto Fernandes, Raúl Serrano, Lito Cruz, Inda Ledesma y Beatriz Matar. Inició su camino profesional en la década del 70, integrando el prestigioso Elenco Estable del Teatro San Martín y participando activamente del histórico movimiento Teatro Abierto durante su primer encuentro en 1981. Su carrera brilló tanto en la escena oficial como en el circuito de producciones independientes.
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En la pantalla chica, conquistó a los televidentes con sus destacadas participaciones en recordadas ficciones. Trabajó en Guapas (emblemática tira de la productora Polka), y en éxitos televisivos como Alta Comedia, Historias del corazón, Estado civil y La condena de Gabriel Doyle. En el cine, también dejó su firma en el largometraje Séptimo.
En paralelo a la actuación, desarrolló una intensa labor pedagógica durante más de tres décadas. Su vocación por la enseñanza la convirtió en una pieza fundamental de instituciones culturales y educativas como el Centro Cultural San Martín y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, donde no solo formó a nuevas generaciones de artistas, sino que además ejerció valiosas tareas de coordinación académica.
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