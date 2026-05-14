Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente: qué día se larga según el SMN
Luego de varias jornadas con estabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional ahora tiene una fecha para la vuelta de las lluvias en el AMBA.
En lo que fue una semana con condiciones del clima fluctuantes, con días de mucho frío o otros más templados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando parecía que reinaba la estabilidad, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ahora tiene lluvias casi en lo inmediato.
Para el cierre de la semana, el viernes se presenta todavía con buen tiempo, casi igual a lo que fue el jueves: cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 9 grados de mínima y 19 de máxima.
Si bien se preveía inicialmente un fin de semana con una tendencia similar pero un nuevo descenso térmico, ahora aparecieron las probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el organismo nacional.
Cuándo vuelven las lluvias en el AMBA
El SMN ahora espera que sea el sábado la fecha en que retorne el clima inestable. La jornada se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana, y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, mejorando nuevamente en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro irá desde 9 hacia 17 grados.
El domingo retornaría la estabilidad pero junto a un nuevo descenso de las temperaturas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima que subiría hasta los 15.
Esta tendencia climática se mantendría, según el SMN, para el inicio de la nueva semana. Así, el lunes tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana; pasando a despejado en la tarde y noche, con 5 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el martes continuaría por la misma senda, con cielo despejado en las primeras horas y ligeramente nublado en la tarde; junto con un termómetro que oscilará entre 5 y 15 grados.
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