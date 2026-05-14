Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente: qué día se larga según el SMN

image Cuándo vuelven las lluvias en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo retornaría la estabilidad pero junto a un nuevo descenso de las temperaturas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima que subiría hasta los 15.

Esta tendencia climática se mantendría, según el SMN, para el inicio de la nueva semana. Así, el lunes tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana; pasando a despejado en la tarde y noche, con 5 grados de mínima y 15 de máxima.

Del mismo modo, el martes continuaría por la misma senda, con cielo despejado en las primeras horas y ligeramente nublado en la tarde; junto con un termómetro que oscilará entre 5 y 15 grados.