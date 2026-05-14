"A ver cómo me masturbo mejor...": la nueva catarata de exabruptos de Javier Milei

"Si vos haciendo política... por llamarlo como se te cante el traste, no podés decir 'me voy sin seguro'. Tenés responsabilidad por 48 millones de personas", lanzó Milei en Neura, enfatizando el peso de su cargo.

Otra vez sin filtro, el libertario disparó contra quienes ignoran las consecuencias sociales de sus actos. "Vos sos pelotudo o te hacés. Perdón los términos, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos te equivocás y la gente se caga de hambre", lanzó.

Javier Milei criticó la "masturbación" con modelos teóricos

Uno de los momentos más tensos fue cuando el jefe de Estado se refirió a los economistas y políticos que, según él, viven desconectados de la realidad argentina y se refugian en la teoría académica.

"A vos no te va a pasar porque vivís en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente", cuestinó el mandatario.

Milei cerró su particular idea con una frase que rápidamente se volvió viral por su vulgaridad. "No es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo, es tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la re puta madre", concluyó.

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