La Voz Argentina: padre e hija se presentaron por separado y fueron elegidos

Enseguida, La Sole se percató de lo que estaba pasando y gritó: “¿¡Para! ¡Es la hija del metalero.Tenemos familia en el equipo Lali”, añadió emocionada.

La coach no pudo contener el asombro y comenzó a los gritos eufóricos: "No no no”, repitió sin cesar. “No lo puedo creer”, agregó Soledad. “Vos sos la hija del Chino”, exclamó Lali eufórica.

En ese mismo instante, llamó al escenario al padre de la joven y comenzaron a saltar juntos a modo de celebración, mientras tanto, el resto de los jurados se mostraron muy impresionados por el suceso.

"Hay que celebrar esto. Padre e hija en La Voz Argentina, es histórico", aseguró Lali junto a su elegida, pero luego hizo una divertida advertencia: "Igual ahora se terminó la relación con papá, eh. Son competencia".

"Es espectacular lo de este padre y esta hija, creo que nos van a regalar muchos momentos preciosos", auguró Lali.