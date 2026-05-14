Se animaron a abrir un café de cuidado personal y tuvieron que cerrar por la crisis económica

"Gracias a cada persona que vino, que confió, que se regaló un ratito para sí. Nos llevamos todo eso. Esto no es un final definitivo... es un hasta luego. Nos volveremos a encontrar, de otra forma, en otro momento. Gracias por ser parte", señaló el equipo.

Territorio Fusión había empezado a publicitar sus actividades en julio de 2025 como un espacio expandido de la oferta que Cecilia Eugenia Fanfliet propone en su perfil profesional de Instagram, Territorio Belleza.

Manos, masajes, actividad física y el inigualable balance que da una buena taza de café eran algunas de las delicias de la casa en Salta al 2142, en Lanús Este, que ahora bajó la persiana apenas 10 meses después de su apertura debido a la crisis económica.

cafe territorio fusion

Ahora, su clientela podrá disfrutar del café de especialidad, sus brunch y sus matchas en la sede de Ituzaingó 1463.

El cierre de "Territorio Fusión" se suma al de numerosos cafés y restaurantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde los más tradicionales hasta los que ofrecían un espacio para actividades vinculadas al arte o la expresión personal.