Se animaron a abrir un café de cuidado personal y tuvieron que cerrar por la crisis económica
Por más que hoy baje la persiana en el local de Lanús, la creadora del negocio anunció cuáles serán sus próximos pasos. "Es un hasta luego", expresó.
El café de especialidad "Territorio Fusión" anunció el cierre de su local en Lanús, provincia de Buenos Aires, debido a la crisis económica que obligó a su creadora a repensar el proyecto que unía el cuidado estético con la gastronomía de barcito.
"Hoy cerramos una etapa. Territorio Belleza & Cafetería nació desde una idea que nos entusiasmaba mucho: unir dos mundos que amamos -el cuidado personal y el encuentro alrededor de un buen café- en una experiencia distinta, más consciente y cercana", expresó el equipo detrás del local en Lanús Este.
"La propuesta gustó, conectó y ustedes la recibieron con mucho cariño. Y eso lo valoramos profundamente. Pero siendo honestos, quizás no fue el momento indicado para sostener este proyecto como lo soñábamos", reconocieron.
"Gracias a cada persona que vino, que confió, que se regaló un ratito para sí. Nos llevamos todo eso. Esto no es un final definitivo... es un hasta luego. Nos volveremos a encontrar, de otra forma, en otro momento. Gracias por ser parte", señaló el equipo.
Territorio Fusión había empezado a publicitar sus actividades en julio de 2025 como un espacio expandido de la oferta que Cecilia Eugenia Fanfliet propone en su perfil profesional de Instagram, Territorio Belleza.
Manos, masajes, actividad física y el inigualable balance que da una buena taza de café eran algunas de las delicias de la casa en Salta al 2142, en Lanús Este, que ahora bajó la persiana apenas 10 meses después de su apertura debido a la crisis económica.
Ahora, su clientela podrá disfrutar del café de especialidad, sus brunch y sus matchas en la sede de Ituzaingó 1463.
El cierre de "Territorio Fusión" se suma al de numerosos cafés y restaurantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde los más tradicionales hasta los que ofrecían un espacio para actividades vinculadas al arte o la expresión personal.
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