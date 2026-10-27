Lali Espósito y Miranda! presentaron BOM: lanzaron "Bailar o Morir" y revelaron la fecha de su álbum
El proyecto debutó con un single, un short film de 16 minutos y una propuesta que reivindica la pista de baile como símbolo de libertad.
BOM dio su primer gran paso este martes a las 21, con el lanzamiento de “Bailar o Morir” y el estreno de un cortometraje que introduce al público en el universo audiovisual del proyecto. El lanzamiento marca el comienzo de una propuesta que combina música, estética y narrativa visual, con Lali y Miranda! como protagonistas de un mundo atravesado por la fantasía pop.
Además, se presentó la portada del álbum, que ya se puede pre-guardar y que llegará oficialmente el próximo 3 de noviembre. La presentación también permitió conocer el tracklist completo del disco, cuyos títulos se fueron revelando progresivamente a través de publicaciones que mezclaban fragmentos y números, en orden inverso.
Las canciones que integran BOM, el nuevo álbum de Lali Espósito y Miranda!
El álbum estará compuesto por diez canciones, con “Bailar o Morir” como punto de partida y primer adelanto del proyecto. El listado completo quedó conformado de la siguiente manera:
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BAILAR O MORIR
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SEÑORA
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EN ITALIA
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MIGAJAS
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ADONDE
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HIPERLOVE
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GANAR
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PIEL
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HELECHO
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VIVO DEL POP
El single fue escrito por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, y cuenta con la producción artística de Mauro de Tommaso y Ale Sergi. La canción funciona como una declaración de principios en la que el baile ocupa un lugar central: una forma de expresión, libertad, resistencia y celebración de la identidad.
Un cortometraje para entrar en su universo
Junto con la canción, BOM estrenó un short film de 16 minutos, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax. La pieza audiovisual propone una experiencia que va más allá del videoclip tradicional y funciona como una puerta de entrada al universo conceptual del proyecto.
En el cortometraje, Lali y Miranda! aparecen uniformados y casi irreconocibles, al frente de una sala de control desde la que transportan al espectador a escenarios que podrían ser recuerdos, realidades paralelas o trampas de la memoria.
Entre los espacios que atraviesan la historia aparecen una ciudad italiana y un galpón en el que el clásico juego de las sillas se convierte en una cuestión de vida o muerte. La fantasía pop atraviesa las escenas, mientras la música funciona como hilo conductor y el sonido abre el camino hacia nuevas dimensiones. Un cassette y el simple gesto de apretar PLAY bastan para ingresar al mundo de BOM.
La pista de baile como manifiesto
Más allá de su propuesta musical y visual, BOM recupera un espacio emblemático de la cultura pop: la pista de baile. En una época atravesada por las pantallas, el streaming y las experiencias individuales, el proyecto reivindica el encuentro físico y colectivo que se produce alrededor de la música.
La pista aparece así como un lugar donde los cuerpos se conectan, las diferencias se diluyen y la celebración compartida adquiere un significado que va más allá del entretenimiento.
Con “Bailar o Morir” ya disponible en todas las plataformas y el estreno del cortometraje, BOM comienza a desplegar su identidad artística. La cuenta regresiva ya está en marcha para el 3 de noviembre, fecha en la que el álbum completo verá la luz.
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