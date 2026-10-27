Lali Espósito y Miranda! presentaron BOM: lanzaron "Bailar o Morir" y revelaron la fecha de su álbum

En el cortometraje, Lali y Miranda! aparecen uniformados y casi irreconocibles, al frente de una sala de control desde la que transportan al espectador a escenarios que podrían ser recuerdos, realidades paralelas o trampas de la memoria.

Entre los espacios que atraviesan la historia aparecen una ciudad italiana y un galpón en el que el clásico juego de las sillas se convierte en una cuestión de vida o muerte. La fantasía pop atraviesa las escenas, mientras la música funciona como hilo conductor y el sonido abre el camino hacia nuevas dimensiones. Un cassette y el simple gesto de apretar PLAY bastan para ingresar al mundo de BOM.

La pista de baile como manifiesto

Más allá de su propuesta musical y visual, BOM recupera un espacio emblemático de la cultura pop: la pista de baile. En una época atravesada por las pantallas, el streaming y las experiencias individuales, el proyecto reivindica el encuentro físico y colectivo que se produce alrededor de la música.

La pista aparece así como un lugar donde los cuerpos se conectan, las diferencias se diluyen y la celebración compartida adquiere un significado que va más allá del entretenimiento.

Con “Bailar o Morir” ya disponible en todas las plataformas y el estreno del cortometraje, BOM comienza a desplegar su identidad artística. La cuenta regresiva ya está en marcha para el 3 de noviembre, fecha en la que el álbum completo verá la luz.