Aseguran que Flávio Bolsonaro solicitará asilo político a Donald Trump en cuanto llegue a EE. UU.

AHORA | Flávio Bolsonaro solicitará asilo político a Trump



Así lo confirmó el medio Metrópoles. Viajó a Estados Unidos junto a su esposa e hijas tras las elecciones en Brasil. La huida fue organizada a último momento con ayuda de un grupo de aliados.



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Según trascendió, el legislador no viajó solo: abordó el vuelo acompañado por su esposa e hijas de manera precipitada poco después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones en Brasil. La partida tomó por sorpresa a varios sectores políticos, dada la celeridad con la que se concretó el traslado de toda la familia.