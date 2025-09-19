Aventura en Mendoza: visitá el sorprendente laberinto que es un destino imperdible

Dentro del complejo también funciona una pulpería que ofrece comidas típicas como empanadas, locro, pastelitos y vinos de la región. Además, existe la posibilidad de hospedarse en la finca, rodeada de viñedos y árboles centenarios, lo que la convierte en un sitio perfecto para un fin de semana distinto.

Dónde queda El Laberinto de Borges

El Laberinto de Borges está ubicado en la localidad de San Rafael, al sur de Mendoza, dentro de la Finca Los Álamos. Este terreno perteneció a la familia de Susana Bombal, amiga cercana de Borges, y con el tiempo se transformó en un homenaje vivo a su obra.

El entorno es ideal para quienes buscan una escapada que combine aire libre, cultura y turismo. Los paisajes de la zona ofrecen vistas a la cordillera y al mismo tiempo la tranquilidad de un espacio rural lleno de historia.

Cómo llegar a El Laberinto de Borges

Desde la ciudad de Mendoza, el camino más directo es tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur en dirección a San Rafael. Luego, un desvío por la Ruta Provincial 173 lleva hasta la entrada del predio. Quienes viajan en micro pueden llegar hasta la terminal de San Rafael y desde allí trasladarse en taxi o remis, ya que el laberinto se encuentra a solo 15 kilómetros del centro. Otra opción es contratar excursiones privadas que incluyen la visita al espacio junto con otros atractivos de la región.

El Laberinto de Borges se consolida así como uno de los lugares más originales de Mendoza, una joya cultural y turística que sorprende tanto a quienes buscan una salida literaria como a los que desean conectar con la naturaleza de la provincia.