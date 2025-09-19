Aventura en Mendoza: visitá el sorprendente laberinto que es un destino imperdible
En Mendoza existe un rincón único que mezcla literatura, naturaleza y turismo. Una experiencia diferente que cada vez atrae más visitantes.
Cuando se piensa en Mendoza, lo primero que viene a la mente son los vinos y las montañas. Sin embargo, la provincia guarda tesoros ocultos que sorprenden a quienes se animan a explorarlos. Uno de ellos es un espacio que rinde homenaje a uno de los escritores más reconocidos de Argentina, convirtiéndose en una propuesta cultural y turística imperdible.
Se trata de un lugar que combina tradición, historia y paisajes mendocinos, ideal para disfrutar en familia o con amigos. Durante septiembre, que marca la llegada de la primavera, el entorno natural cobra aún más vida y transforma la experiencia en un paseo inolvidable.
Qué se puede hacer en El Laberinto de Borges
El principal atractivo es atravesar el laberinto de más de mil metros cuadrados diseñado con cipreses y creado en forma de libro abierto, en alusión directa a la obra literaria de Jorge Luis Borges. El desafío consiste en llegar al centro, donde se levanta una estrella de ocho puntas, símbolo recurrente en los escritos del autor.
Más allá del recorrido, el predio invita a vivir una experiencia completa: se puede descansar en áreas de picnic, sacar fotos en los puntos panorámicos, recorrer muestras artísticas y participar de visitas guiadas que explican los secretos del diseño. Cada detalle del espacio tiene una carga simbólica que conecta con la obra de Borges.
Dentro del complejo también funciona una pulpería que ofrece comidas típicas como empanadas, locro, pastelitos y vinos de la región. Además, existe la posibilidad de hospedarse en la finca, rodeada de viñedos y árboles centenarios, lo que la convierte en un sitio perfecto para un fin de semana distinto.
Dónde queda El Laberinto de Borges
El Laberinto de Borges está ubicado en la localidad de San Rafael, al sur de Mendoza, dentro de la Finca Los Álamos. Este terreno perteneció a la familia de Susana Bombal, amiga cercana de Borges, y con el tiempo se transformó en un homenaje vivo a su obra.
El entorno es ideal para quienes buscan una escapada que combine aire libre, cultura y turismo. Los paisajes de la zona ofrecen vistas a la cordillera y al mismo tiempo la tranquilidad de un espacio rural lleno de historia.
Cómo llegar a El Laberinto de Borges
Desde la ciudad de Mendoza, el camino más directo es tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur en dirección a San Rafael. Luego, un desvío por la Ruta Provincial 173 lleva hasta la entrada del predio. Quienes viajan en micro pueden llegar hasta la terminal de San Rafael y desde allí trasladarse en taxi o remis, ya que el laberinto se encuentra a solo 15 kilómetros del centro. Otra opción es contratar excursiones privadas que incluyen la visita al espacio junto con otros atractivos de la región.
El Laberinto de Borges se consolida así como uno de los lugares más originales de Mendoza, una joya cultural y turística que sorprende tanto a quienes buscan una salida literaria como a los que desean conectar con la naturaleza de la provincia.
