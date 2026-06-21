Beneficios para jubilados en supermercados: cómo acceder a los descuentos y reintegros
Los jubilados y pensionados pueden acceder a diferentes promociones en supermercados de todo el país, con rebajas especiales, reintegros y beneficios.
Durante este mes se renovaron distintas ofertas impulsadas por ANSES, entidades bancarias y cadenas comerciales, con descuentos que pueden aplicarse en alimentos, artículos de limpieza, perfumería y otros productos de consumo cotidiano.
Estas alternativas buscan acompañar el poder de compra de los adultos mayores y ofrecen distintas formas de ahorro según el comercio elegido, el método de pago utilizado y los días en los que se realice la compra.
Lanzan descuentos de hasta 25% y reintegros de $35.000
Los nuevos beneficios para jubilados incluyen promociones que pueden alcanzar hasta un 25% de descuento y reintegros de hasta $35.000, dependiendo de la cadena adherida y las condiciones de cada programa.
Uno de los descuentos destacados corresponde a Carrefour, que mediante el programa Mi Carrefour ofrece un beneficio del 10% con un tope de reintegro de hasta $35.000 en categorías seleccionadas como alimentos, bebidas, limpieza y perfumería.
Por su parte, las cadenas del Grupo Cencosud, como Jumbo, Disco y Vea, mantienen beneficios vinculados al programa de ANSES y cuentan con promociones especiales para jubilados. En algunos casos, los descuentos pueden llegar al 25% durante jornadas determinadas y utilizando los medios de pago habilitados.
También continúan vigentes las promociones de Supermercados Día, con descuentos semanales y beneficios para quienes forman parte de su programa de fidelización. Además, algunas ofertas pueden combinarse con promociones bancarias.
Otra opción disponible es Chango Más, que ofrece descuentos en compras presenciales dentro de los locales adheridos, con reintegros según las condiciones establecidas por la cadena.
Cómo acceder a las ofertas en supermercados para jubilados
Para aprovechar estos descuentos, los jubilados deben revisar las condiciones particulares de cada supermercado, ya que los beneficios pueden variar según la sucursal, el día de compra y la forma de pago.
En general, se recomienda:
- Consultar los comercios adheridos a los programas de beneficios.
- Verificar los días en los que aplica cada promoción.
- Revisar los topes máximos de reintegro.
- Pagar con los medios habilitados para cada descuento.
- Tener actualizados los datos correspondientes en caso de beneficios vinculados a ANSES.
Además, los jubilados pueden ingresar a los canales oficiales del organismo y de cada supermercado para conocer cuáles son las promociones disponibles antes de realizar sus compras.
La combinación de descuentos, reintegros y promociones especiales representa una alternativa para reducir gastos mensuales y aprovechar mejores precios en productos de uso diario.
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