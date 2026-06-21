 Beneficios para jubilados en supermercados: cómo acceder a los descuentos y reintegros

También continúan vigentes las promociones de Supermercados Día, con descuentos semanales y beneficios para quienes forman parte de su programa de fidelización. Además, algunas ofertas pueden combinarse con promociones bancarias.

Otra opción disponible es Chango Más, que ofrece descuentos en compras presenciales dentro de los locales adheridos, con reintegros según las condiciones establecidas por la cadena.

Cómo acceder a las ofertas en supermercados para jubilados

Para aprovechar estos descuentos, los jubilados deben revisar las condiciones particulares de cada supermercado, ya que los beneficios pueden variar según la sucursal, el día de compra y la forma de pago.

En general, se recomienda:

Consultar los comercios adheridos a los programas de beneficios.

Verificar los días en los que aplica cada promoción.

Revisar los topes máximos de reintegro.

Pagar con los medios habilitados para cada descuento.

Tener actualizados los datos correspondientes en caso de beneficios vinculados a ANSES.

Además, los jubilados pueden ingresar a los canales oficiales del organismo y de cada supermercado para conocer cuáles son las promociones disponibles antes de realizar sus compras.

La combinación de descuentos, reintegros y promociones especiales representa una alternativa para reducir gastos mensuales y aprovechar mejores precios en productos de uso diario.