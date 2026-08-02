Cómo obtener un 20% de ahorro en supermercados
La cadena apuesta a diferentes beneficios según el día de la semana y el medio de pago para ayudar a los clientes a mejorar sus compras.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los principales supermercados del país ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Las promociones permiten ahorrar en las compras del mes, aunque cada beneficio cuenta con sus propios topes y condiciones.
Opciones de ahorro en Carrefour
La cadena Carrefour sostiene dos esquemas de beneficios diferenciados según el formato de tienda y la tarjeta utilizada:
- 20% de descuento directo en el acto (Hipermercados, Market, Express y Tienda Web): Válido exclusivamente abonando en 1 pago con Tarjeta de Crédito Mastercard de Carrefour Banco, sin tope de reintegro. Aplica para compras presenciales y pedidos online en la web oficial o la app (entrega inmediata o programada). No aplica en Carrefour Maxi ni mediante billeteras virtuales.
- 15% de descuento directo en el acto (Carrefour Maxi): Válido en sucursales Maxi pagando con Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco en 1 pago, sin tope de reintegro.
- Exclusiones en Carrefour: En ambos casos se excluyen productos de electrodomésticos, tecnología, carnicería (vacuna, pollo, cerdo, achuras y embutidos), leches infantiles (etapas 1 y 2) y bodegas seleccionadas (Catena Zapata, Rutini, Chandon, Luigi Bosca, entre otras).
Promociones vigentes en Coto
Por su parte, la cadena Coto mantiene activo su tradicional descuento de inicio de semana en tiendas físicas:
- 20% de descuento directo: Aplica en 1 pago sobre el precio de contado con efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito de cualquier entidad, sin tope de reintegro.
- Beneficios adicionales bancarios: Se suma un 25% de ahorro abonando con Banco Supervielle y hasta un 30% según el plan con tarjeta Naranja X.
- Condiciones para no alimenticios: Para productos de ferretería, muebles, librería, deportes, camping e iluminación, la rebaja del 20% aplica únicamente abonando en efectivo o con tarjeta de débito.
- Exclusiones en Coto: Quedan fuera de la promoción las compras en cuotas con crédito emitidas en el exterior, pagos con billeteras virtuales, cortes de carne vacuna y pollo, leches infantiles, harinas, azúcar, aceites de girasol/mezcla, la línea entera de gaseosas de la marca Coca-Cola y bodegas seleccionadas (Rutini, Chandon, Catena Zapata, Luigi Bosca, entre otras).
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