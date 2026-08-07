Los escalofriantes detalles del informe psiquiátrico a Victoria Luz Cantero

El resultado será tenido en cuenta por los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, integrantes del Equipo Fiscal N°2, quienes llevan adelante la investigación por el asesinato de Álvarez Guardia. El joven fue encontrado muerto el 2 de agosto, cuando se encontraba con Cantero en su vivienda del barrio 100 Viviendas CGT en Resistencia, provincia de Chaco.

Tras el examen psiquiátrico y médico realizados esta semana, los fiscales ahora cuentan con un plazo hasta el 18 de agosto para definir la prisión preventiva de la acusada.

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Además del informe psiquiátrico, la Justicia chaqueña incorporó al expediente el parte médico oficial realizado a Cantero el mismo día del asesinato. El documento registra múltiples excoriaciones, eritemas y equimosis en diferentes partes de su cuerpo.

Según el documento emitido por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y firmado por el médico policial Adrián Avalos el 2 de agosto de 2026, al momento de su arresto la acusada presentaba "eritema y excoriación superficial en región escapular izquierda, eritema en región escapular derecha, equimosis en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo, excoriación en pliegue de codo derecho, eritema en ambas rodillas".

Las lesiones fueron cuestionadas por los familiares de Álvarez Guardia, quienes plantearon dudas sobre su origen. Según manifestaron, consideran posible que, de confirmarse las lesiones, estas podrían haber sido autoinfligidas por Cantero mientras permanecía detenida, con el objetivo de instalar una versión vinculada con una presunta agresión previa por parte de la víctima.

En ese sentido, la fiscal González de Pacce había señalado en una conferencia de prensa que, mientras se encontraba en el Hospital Julio C. Perrando, manifestó frente a efectivos policiales que se había defendido porque Álvarez Guardia le había roto el celular.

Sin embargo, desde la Justicia aclararon que esos dichos no tienen valor como declaración indagatoria, ya que no fueron realizados bajo las formalidades correspondientes en sede judicial.