Jubilados y pensionados de ANSES: el nuevo aumento confirmado para julio
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo quedan los montos oficiales de las jubilaciones y las pensiones el próximo mes
El mecanismo de actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que las prestaciones de Anses se actualicen todos los meses según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Bajo este esquema, cada mes el organismo traslada a los haberes el dato de inflación con dos meses de rezago.
La jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33. Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzará los $481.989,33. La jubilación máxima, en tanto, aumentará de $2.713.948,17 a $2.772.298,06.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementará de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono de Anses, el monto final ascenderá a $399.591,46. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez subirán de $282.322,59 a $288.392,53, y con el refuerzo de $70.000 sus titulares cobrarán un total de $358.392,53.
Qué se sabe sobre el pago de bonos
El bono de $70.000 continúa siendo un componente clave para sostener el ingreso de quienes perciben los haberes más bajos del sistema. Su continuidad mes a mes, sumada al ajuste por movilidad, busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.
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