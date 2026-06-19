Jubilados y pensionados de ANSES: el nuevo aumento confirmado para julio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementará de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono de Anses, el monto final ascenderá a $399.591,46. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez subirán de $282.322,59 a $288.392,53, y con el refuerzo de $70.000 sus titulares cobrarán un total de $358.392,53.

Qué se sabe sobre el pago de bonos

El bono de $70.000 continúa siendo un componente clave para sostener el ingreso de quienes perciben los haberes más bajos del sistema. Su continuidad mes a mes, sumada al ajuste por movilidad, busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.