Histórica fábrica de productos de limpieza despidió a 20 empleados con el 50% de indemnización

"No los culpo porque con ellos estoy muy agradecido. Mi bronca es con el proyecto de país que destruye a la industria. Hoy no queda otra que aceptar rápido lo que pasó y tratar de salir a buscar algo lo más pronto posible en una realidad cada vez más difícil", convino.

Justamente esta semana el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de "tarados" a quienes reclaman medidas para proteger la industria que viene padeciendo las políticas económicas implementadas desde la Casa Rosada.

"No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en declaraciones radiales.