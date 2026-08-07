Histórica fábrica de productos de limpieza despidió a 20 empleados con el 50% de indemnización
La crisis económica afectó profundamente al consumo. Sin ventas, las fábricas empezaron a recortar personal y actualmente no tienen fondos ni para los despidos.
Después de décadas de ser una de las marcas líderes en el mercado de insumos para limpieza e higiene -desde bolsas de residuos hasta las expendedoras de toallas de papel- la compañía Valot entró en una crisis económica por la caída del consumo y despidió a una veintena de empleados en las últimas dos semanas.
"Hubo un recorte brutal en la empresa. Echaron a más de 20 operarios en dos semanas, yo entre ellos", confirmó Nicolás, exempleado de Valot S. A., al sitio Data Gremial. El personal trabajaba en la planta de Valot en Quilmes, provincia de Buenos Aires, territorio que vio cerrar decenas de empresas en lo que va del año, mientras que otras pidieron concurso preventivo de quiebra tras desprenderse de gran parte de su personal.
En el caso de Valot, la compañía invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para poder abonar el 50% de las indemnizaciones debidas a sus empleados despedidos ante la falta o disminución de trabajo por causas no imputables al empleador.
Los encargados de la firma explicaron que se tomaron medidas previas para evitar la crisis económica, pero ni la optimización de procesos ni la revisión de compras o la búsqueda de nuevos canales comerciales lograron el efecto deseado.
El consumo no repuntó, el costo financiero y operativo no hizo más que elevarse. A Nicolás, el empleado recientemente despedido, le consta que hubo desvinculaciones en varios sectores de la fábrica ante la merma sostenida en la producción.
"No los culpo porque con ellos estoy muy agradecido. Mi bronca es con el proyecto de país que destruye a la industria. Hoy no queda otra que aceptar rápido lo que pasó y tratar de salir a buscar algo lo más pronto posible en una realidad cada vez más difícil", convino.
Justamente esta semana el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de "tarados" a quienes reclaman medidas para proteger la industria que viene padeciendo las políticas económicas implementadas desde la Casa Rosada.
"No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en declaraciones radiales.
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