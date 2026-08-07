Murió Leandro Rud, el empresario que marcó una época en el modelaje argentino

En 2015 sorprendió al anunciar el cierre de su agencia, una decisión que atribuyó al desgaste físico y emocional que atravesaba. A partir de entonces redujo notablemente su exposición pública, aunque continuó vinculado a distintos proyectos de comunicación, producción y medios.

Con el paso del tiempo también desarrolló una faceta como conductor y entrevistador, manteniendo su presencia en la televisión mientras enfocaba gran parte de su energía en el tratamiento médico y en difundir mensajes de concientización sobre el cáncer.