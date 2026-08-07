Murió Leandro Rud, el empresario que marcó una época en el modelaje argentino
El exrepresentante de modelos y productor falleció luego de una extensa lucha contra el cáncer. Dejó una huella profunda en la industria de la moda.
La muerte de Leandro Rud generó conmoción en el ambiente artístico argentino. Empresario, representante de modelos, productor y conductor, construyó durante años una de las agencias más importantes del país y fue el responsable de impulsar la carrera de numerosas figuras que luego se consolidaron en los medios de comunicación, las pasarelas y la televisión.
Con un perfil siempre ligado al mundo del espectáculo, se convirtió en uno de los nombres más influyentes del negocio del modelaje. Su agencia llegó a representar a algunas de las modelos y personalidades más reconocidas de la Argentina, transformándose en un verdadero semillero de talentos durante una etapa de gran exposición para la industria de la moda.
La batalla de Leandro Rud contra el cáncer que hizo pública
En los últimos años, Rud decidió compartir con sus seguidores el difícil proceso que atravesaba tras ser diagnosticado con un cáncer de glándulas salivales que, según él mismo contó, derivó en metástasis. A través de entrevistas y publicaciones en sus redes sociales relató los momentos más complejos del tratamiento, mostró imágenes de su recuperación y buscó transmitir un mensaje de esperanza para otras personas que enfrentaban la enfermedad.
Su testimonio tuvo una enorme repercusión. Lejos de esconderse, eligió visibilizar cada etapa del tratamiento y hablar abiertamente sobre los desafíos físicos y emocionales que implicó convivir con el diagnóstico. En una de sus últimas apariciones públicas había contado que atravesó "días muy difíciles", aunque también destacó la importancia de no perder la voluntad de seguir adelante.
El hombre que cambió el negocio de las modelos
Durante casi dos décadas, Rud fue uno de los empresarios más poderosos del ambiente. Su agencia representó a varias de las modelos más populares del país y se convirtió en un actor central del espectáculo argentino, con presencia permanente en campañas publicitarias, desfiles, programas de televisión y eventos de primer nivel.
En 2015 sorprendió al anunciar el cierre de su agencia, una decisión que atribuyó al desgaste físico y emocional que atravesaba. A partir de entonces redujo notablemente su exposición pública, aunque continuó vinculado a distintos proyectos de comunicación, producción y medios.
Con el paso del tiempo también desarrolló una faceta como conductor y entrevistador, manteniendo su presencia en la televisión mientras enfocaba gran parte de su energía en el tratamiento médico y en difundir mensajes de concientización sobre el cáncer.
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