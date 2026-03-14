Brasil 2026: el destino considerado como la Suiza sudamericana
Las festividades reúnen cientos de turistas y son una de sus principales atracciones. También ofrece los mejores chocolates artesanales. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece una diversidad de paisajes que combina montañas, selvas y playas, ideal para quienes buscan descansar o descubrir nuevas tradiciones durante las vacaciones. Países como Brasil, Argentina y Uruguay, por ejemplo, cuentan con destinos que se adaptan a todo tipo de viajeros, desde los que buscan tranquilidad hasta los que prefieren actividades al aire libre.
Cerca de Porto Alegre, Gramado se destaca como un destino que atrae a turistas de todo el mundo. Ubicado en la capital del estado de Río Grande do Sul, su clima agradable y la gran cantidad de festivales y eventos hacen que sea un lugar imperdible para quienes visitan la región.
Qué se puede hacer en "Gramado, Río Grande del Sur"
Gramado es un destino que se puede disfrutar durante todo el año gracias a su encanto arquitectónico y su entorno natural, que se asemeja a pueblos europeos. Entre sus principales atractivos está el Lago Negro, perfecto para paseos y disfrutar de la tranquilidad al aire libre.
La Plaza de las Etnias permite conocer la diversidad cultural de la región, mientras que la Rua Torta, con su diseño curvo y pintoresco, se convirtio en un paseo obligado para los visitantes.
Durante diciembre, la ciudad se llena de luces y actividades con su famoso festival navideño, mientras que en los meses más fríos, es ideal para probar chocolates artesanales y platos típicos de la gastronomía local.
Dónde queda "Gramado, Río Grande del Sur"
Este sitio se encuentra en el sur de Brasil, a poca distancia de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul. Esta localidad no solo destaca por su abundante vegetación y fauna, sino también por la hospitalidad de sus habitantes, que hacen que los visitantes se sientan como en casa.
Cómo llegar a "Gramado, Río Grande del Sur"
Para llegar a Gramado, la manera más sencilla es salir desde Porto Alegre, que está a unos 120 kilómetros. El recorrido dura aproximadamente dos horas y se puede hacer en auto particular o en autobús.
Otra alternativa práctica es optar por paquetes turísticos, que incluyen transporte, alojamiento y excursiones guiadas, permitiendo disfrutar del viaje sin preocuparse por la logística.
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