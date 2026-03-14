Brasil 2026: el destino considerado como la Suiza sudamericana

Dónde queda "Gramado, Río Grande del Sur"

Este sitio se encuentra en el sur de Brasil, a poca distancia de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul. Esta localidad no solo destaca por su abundante vegetación y fauna, sino también por la hospitalidad de sus habitantes, que hacen que los visitantes se sientan como en casa.

Cómo llegar a "Gramado, Río Grande del Sur"

Para llegar a Gramado, la manera más sencilla es salir desde Porto Alegre, que está a unos 120 kilómetros. El recorrido dura aproximadamente dos horas y se puede hacer en auto particular o en autobús.

Otra alternativa práctica es optar por paquetes turísticos, que incluyen transporte, alojamiento y excursiones guiadas, permitiendo disfrutar del viaje sin preocuparse por la logística.