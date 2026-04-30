Conocé Brasil: el pueblo con historia, naturaleza salvaje y un ambiente bohemio

Dónde queda Pirenópolis

Pirenópolis está ubicado en el estado de Goiás, en un punto estratégico del interior del país. Se encuentra a 200 kilómetros aproximadamente de Brasilia, lo que permite llegar en auto de forma simple. El pueblo se encuentra rodeado de sierras, vegetación abundante y cursos de agua que forman un paisaje natural muy atractivo.

Cómo llegar a Pirenópolis

Llegar a Pirenópolis es una opción accesible por su cercanía con dos ciudades clave de la región. Desde Brasilia, el trayecto por ruta demanda cerca de 120 minutos en auto, con un recorrido directo y cómodo.

En cambio, si se parte desde Goiânia, la distancia es de aproximadamente 100 kilómetros, lo que reduce el tiempo de viaje y facilita aún más el acceso a este destino.