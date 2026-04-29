Chile 2026: el destino con flamencos, aguas turquesas y medicinales
Estas termas se ubican en la Región de Arica y Parinacota, a 150 kilómetros de Putre. Sus pozos de aguas calientes alcanzan temperaturas que rondan los 60°C. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Las Termas de Polloquere, ubicadas en la Región de Arica y Parinacota en Chile, aparecen como una alternativa ideal para desconectarse durante las vacaciones, rodeadas de paisajes únicos y con aguas termales que alcanzan los 60°C e invitan a descansar en cualquier época del año. En este destino, además, es posible observar flamencos, ñandúes, vicuñas, alpacas y llamas.
Sudamérica, por su parte, se destaca por la enorme diversidad de destinos que ofrece, capaces de combinar naturaleza, aventura y relax en un mismo continente. En los últimos años, el país trasandino en particular tuvo un crecimiento sostenido en materia de turismo, impulsado por sus paisajes, infraestructura y variedad de sitios ideales para visitar en familia.
Qué se puede hacer en las Termas de Polloquere
Sus aguas surgen de fuentes naturales subterráneas y forman pozas donde es posible relajarse en temperaturas muy elevadas, que pueden superar los 60°C. Esto genera una sensación de bienestar única en medio del paisaje andino.
A esto se suma el entorno privilegiado de la Reserva Nacional Las Vicuñas, un espacio natural donde la vida silvestre es protagonista. Allí es común ver especies típicas de la región como flamencos, vicuñas, alpacas, llamas y ñandúes, lo que convierte la visita en una combinación de descanso termal y contacto directo con la naturaleza del altiplano chileno.
Dónde quedan las Termas de Polloquere
Estas termas están ubicadas a unos 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del Salar de Surire. Es un entorno remoto, rodeado de paisajes atrapantes.
El ingreso no tiene costo, pero se recomienda planificar bien la visita. La altitud y el clima extremo, especialmente el frío durante la noche, pueden hacer que la experiencia sea más exigente de lo esperado si no se va preparado.
Cómo llegar a las Termas de Polloquere
Para llegar en auto desde Putre, hay que tomar la ruta CH-11, rumbo a la frontera con Bolivia o hacia el Lago Chungará. Una vez en el sector de la Guardería Las Cuevas, se sigue por el desvío que lleva a Guallatire hasta llegar al retén de Chilcaya. El trayecto es complejo en algunos tramos, por lo que lo más recomendable es hacerlo en un vehículo 4x4.
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