Chile 2026: el destino con flamencos, aguas turquesas y medicinales

Dónde quedan las Termas de Polloquere

Estas termas están ubicadas a unos 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del Salar de Surire. Es un entorno remoto, rodeado de paisajes atrapantes.

El ingreso no tiene costo, pero se recomienda planificar bien la visita. La altitud y el clima extremo, especialmente el frío durante la noche, pueden hacer que la experiencia sea más exigente de lo esperado si no se va preparado.

Cómo llegar a las Termas de Polloquere

Para llegar en auto desde Putre, hay que tomar la ruta CH-11, rumbo a la frontera con Bolivia o hacia el Lago Chungará. Una vez en el sector de la Guardería Las Cuevas, se sigue por el desvío que lleva a Guallatire hasta llegar al retén de Chilcaya. El trayecto es complejo en algunos tramos, por lo que lo más recomendable es hacerlo en un vehículo 4x4.