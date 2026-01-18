Brinco hoy en vivo: números ganadores del sorteo 1337 de hoy domingo 18 de enero
En Minutouno.com todos los domingos en vivo el sorteo del Brinco Tradicional y del Brinco Junior. Luego llega el Quini 6.
El sorteo del Brinco 1337 del domingo 18 de enero de 2026 tiene uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas.
En minutouno.com todos los sorteo del Brinco y el Brinco Junior, siempre los domingos a las 21 horas.
SORTEO DEL BRINCO DEL DOMINGO 18 DE ENERO
TRADICIONAL
- Nros: 6, 7, 15, 26, 30, 34
- Vacante
BRINCO JUNIOR
- Nros: 4, 12, 20, 22, 29, 38
- 4 ganadores con cinco aciertos ($ 6.868.813 de premio cada uno)
BRINCO: POZO ESTIMADO Y PRÓXIMO SORTEO
- Pozo estimado: $ 210.000.000
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 21hs.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario