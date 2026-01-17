Mapa en vivo de las tormentas en el AMBA: a qué hora llueve hoy sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que se vienen lluvias y tormentas para este sábado en Buenos Aires, con posibilidad de extenderse al domingo.
Llegan las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, el organismo indicó que las intensas precipitaciones tendrán lugar en la noche de este sábado y la madrugada de domingo, ocasionando un marcado descenso en las temperaturas.
De hecho, para el cierre del fin de semana se espera que el termómetro no supere los 27°, profundizando la baja de las térmicas el lunes, cuando apenas se sientan 24° como temperatura tope. Luego, con el correr de los días, la temperatura volverá a subir paulatinamente, pero porteños y bonaerenses contarán con un esperado alivio en las siguientes horas.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires
Se puede seguir el minuto a minuto de las lluvias y tormentas en el AMBA a través de la página Windy.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
