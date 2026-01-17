Mapa en vivo de las tormentas en el AMBA: a qué hora llueve hoy sábado

De hecho, para el cierre del fin de semana se espera que el termómetro no supere los 27°, profundizando la baja de las térmicas el lunes, cuando apenas se sientan 24° como temperatura tope. Luego, con el correr de los días, la temperatura volverá a subir paulatinamente, pero porteños y bonaerenses contarán con un esperado alivio en las siguientes horas.