El viento y las lluvias provocan desastres en Mar del Plata este sábado: vuelan sombrillas y caen árboles

Sociedad

Las tormentas llegaron a La Feliz y obligaron a los turistas a evacuar rápidamente la playa, aunque algunos no llegaron ni a salvar su sombrilla. Mirá.

El mal clima hizo estragos en Mar del Plata.

Mar del Plata atraviesa un enero un muy inestable. Si bien los turistas y lugareños han disfrutado días de sol, también ha habido jornadas como la de este sábado, en las que La Feliz afronta una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, emitida recientemente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que se materializó en horas de la tarde.

A raíz de esto, el clima hizo estragos en esa ciudad balnearia y otras aledañas: hubo fuertes ráfagas y la alerta meteorológica que persiste de cara a las próximas horas obligó a la gente a irse de la playa, mientras las sombrillas volaban por los aires.

vuela sombrilla mar del plata

También, se registraron videos en las redes sociales con estragos en la vía pública: en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, las ráfagas provocaron la caída de un árbol de gran porte. La consecuencia de esto fue la destrucción de un Peugeot 206 que estaba estacionado en el lugar. Asimismo, el tronco quedó tirado en plena calle.

mal clima mar del plata

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
