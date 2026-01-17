El viento y las lluvias provocan desastres en Mar del Plata este sábado: vuelan sombrillas y caen árboles
Las tormentas llegaron a La Feliz y obligaron a los turistas a evacuar rápidamente la playa, aunque algunos no llegaron ni a salvar su sombrilla. Mirá.
Mar del Plata atraviesa un enero un muy inestable. Si bien los turistas y lugareños han disfrutado días de sol, también ha habido jornadas como la de este sábado, en las que La Feliz afronta una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, emitida recientemente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que se materializó en horas de la tarde.
A raíz de esto, el clima hizo estragos en esa ciudad balnearia y otras aledañas: hubo fuertes ráfagas y la alerta meteorológica que persiste de cara a las próximas horas obligó a la gente a irse de la playa, mientras las sombrillas volaban por los aires.
También, se registraron videos en las redes sociales con estragos en la vía pública: en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, las ráfagas provocaron la caída de un árbol de gran porte. La consecuencia de esto fue la destrucción de un Peugeot 206 que estaba estacionado en el lugar. Asimismo, el tronco quedó tirado en plena calle.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario