El viento y las lluvias provocan desastres en Mar del Plata este sábado: vuelan sombrillas y caen árboles

Mar del Plata atraviesa un enero un muy inestable. Si bien los turistas y lugareños han disfrutado días de sol, también ha habido jornadas como la de este sábado, en las que La Feliz afronta una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, emitida recientemente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que se materializó en horas de la tarde.