Alerta naranja por tormentas severas afecta a Buenos Aires y otras 15 provincias: el informe meteorológico
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este domingo será una jornada inestable en varios puntos del país. Todos los detalles.
Para el cierre de este sábado, se prevé un cambio de tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias que pondrán fin al calor intenso. Sin embargo, la situación es más compleja en el interior de la provincia y en otros quince estados provinciales, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja y otra amarilla por fuertes tormentas.
En este sentido, el informe meteorológico incluye recomendaciones específicas para los sectores que podrían verse afectados por las precipitaciones.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 6 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Catamarca.
En relación a estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 14 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario