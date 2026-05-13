Fuerte advertencia de Hernán Lacunza al Gobierno de cara a las elecciones 2027: "Reservas escuálidas"
Mientras el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo comienza a mostrar todos sus límites, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri encendió la luz de alerta ante los clásicos desafíos que se presentan en cada año electoral.
El ex ministro de Economía durante la etapa final del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, advirtió sobre las serias debilidades que atraviesa el plan económico que están llevando adelanto Javier Milei y Luis Caputo. En diálogo con el periodista Maxi Montenegro, Lacunza advirtió sobre los peligros de enfrentar un año electoral con "reservas escuálidas" y el dólar atrasado.
“Entrar a un año electoral con reservas escuálidas y con un tipo de cambio bajo es demasiado riesgoso”, planteó el ex ministro,quien de todas maneras destacó la compra de 7 mil mil millones de dólares desde comienzos de años.
En ese sentido el economista consideró que el Ejecutivo debe corregir ese rumbo frente a una mayor demanda de la divisa norteamericana, como suele suceder en años en los que se llevan a cabo comicios y calificó el ritmo de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria como “insuficiente”. A pesar de ello señaló que el Gobierno todavía se está a tiempo de revertir la situación.
En el plano fiscal, Lacunza ponderó las políticas económicas que llevó a cabo el Gobierno desde el inicio del mandato de Milei, pero cuestionó la “prudencia” en materia de “reformas monetarias y cambiarias” al afirmar que el se encontró una “zona de confort donde se prefiere no tomar riesgos”.
“Hay prudencia porque no se emiten pesos a lo loco, pero no se termina, por ejemplo, de abrir el cepo para empresas”, puntualizó en ese sentido. “De esa manera no aumenta la inflación, pero hay menos inversión”, siguió y advirtió que las restricciones cambiarias impiden la salida de dólares.
En paralelo a las advertencias de Lacunza sobre la fragilidad de las reservas internacionales, el Gobierno buscará esta semana captar nuevos dólares a través de una licitación de deuda. Luego de haber destinado parte de las divisas acumuladas en las últimas semanas al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Secretaría de Finanzas convocó para hoy a una nueva colocación de bonos en moneda extranjera con la intención de obtener hasta 500 millones de dólares.
La operación se realizará en un contexto marcado por fuertes vencimientos en pesos —por unos 11,2 billones— y por una estrategia oficial de acumulación de reservas basada en endeudamiento. Para ello, el Tesoro volverá a apoyarse en los bonos AO27 y AO28, títulos emitidos bajo legislación local y suscriptos en dólares.
Después de haber ampliado transitoriamente el límite de colocación hasta 900 millones de dólares en la licitación anterior, el Palacio de Hacienda resolvió volver al esquema original. Esta semana dispuso un tope de 150 millones de dólares por instrumento en la primera vuelta y otros 100 millones adicionales en una segunda ronda, lo que habilita una captación potencial de hasta 500 millones de dólares.
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