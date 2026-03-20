Guía de compras 2026: qué tecnología conviene traer de afuera y cómo pagar para ahorrar hasta un 40% en dólares
Desde notebooks premium hasta iPhone y equipos de audio: conocé los productos que convienen importar y el truco financiero para evitar recargos impositivos.
La Argentina de 2026 ofrece una incertidumbre con el consumidor de tecnología. El consumidor local, acostumbrado históricamente a pagar sobreprecios por modelos obsoletos, enfrenta ahora la posibilidad concreta de acceder a la misma vidriera que un consumidor en Miami o Madrid.
Sin embargo, no todo producto justifica la logística internacional. La inteligencia de compra radica hoy en identificar aquellos nichos donde la brecha de precio o la ausencia de variedad local validan la operación transfronteriza.
Lo que conviene comprar afuera para ahorrar
Computadoras portátiles
Las computadoras portátiles (notebooks) constituyen un gran grupo de interés. El profesional que requiere una estación de trabajo móvil para diseño, edición de video o programación encuentra en el exterior una oferta muy superior.
El régimen actual permite traer equipos de hasta 3.000 dólares, lo que habilita la compra de modelos premium de marcas como Apple, Dell (línea XPS) o Asus (línea ROG) que rara vez llegan a las estanterías argentinas en sus versiones más recientes.
La ventaja es la posibilidad de acceder a procesadores de última arquitectura y pantallas de alta resolución que los importadores locales no traen por riesgo de stock.
Telefonía móvil
El mercado de celulares presenta una dicotomía interesante. Para la gama baja y media, la producción y el ensamblaje en Tierra del Fuego logran precios competitivos que desalientan la importación individual.
Dispositivos como el iPhone, los modelos Pro de la serie Pixel de Google o los plegables de última generación de marcas asiáticas conviene adquirirlos fuera. La diferencia de precio en un celular de 1.000 dólares puede superar el 40% al comparar el valor oficial en una tienda de Estados Unidos sumado a los impuestos de nacionalización, frente al precio de lista de un revendedor autorizado en Buenos Aires.
Es vital recordar un requisito técnico excluyente: la homologación. El comprador debe verificar que el modelo específico (identificado por su número de serie o modelo técnico) figure en la base de datos del organismo antes de confirmar la transacción.
Audio de alta fidelidad y fotografía
Los entusiastas del sonido y la imagen encuentran en el exterior un paraíso de opciones inexistentes en el país. Auriculares de estudio, amplificadores DAC portátiles, lentes fotográficos específicos y drones de uso semiprofesional son artículos que conviene importar. La oferta local de estos productos suele ser esporádica y con precios fijados al dólar "blue" más un margen de cobertura alto por la baja rotación.
El usuario puede acceder a marcas de audio japonesas o alemanas y a equipamiento fotográfico de segunda mano certificado (aunque con precaución sobre las normas de usados) o nuevo, pagando los derechos correspondientes pero asegurando la disponibilidad del producto exacto que necesita para su trabajo o afición.
Cómo pagar para consolidar el ahorro
La conveniencia del precio internacional depende en gran medida del método de pago. El uso de la tarjeta de crédito en pesos activa percepciones impositivas que encarecen la operación. La estrategia ganadora en 2026 consiste en el pago con dólares propios, previamente adquiridos a través del mercado oficial, o MEP o mediante criptoactivos estables.
Al cancelar el resumen de la tarjeta o la compra directa con dólares en cuenta, se evita la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, accediendo a un tipo de cambio implícito mucho más competitivo que el "dólar tarjeta". Esta maniobra financiera puede significar un ahorro adicional del 15% al 20% sobre el costo final del producto, terminando de inclinar la balanza a favor de la importación.
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