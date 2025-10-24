Cómo comprar dólares de manera barata y sencilla: todos los detalles
El tipo oficial se mantiene como la opción más económica tras la intervención del Tesoro estadounidense, lo que alivió la presión cambiaria y estabilizó las cotizaciones.
El dólar más barato desde el lunes 13 de octubre es el dólar Banco Nación y oficial, que se encuentra en torno a los $1.375, mientras que el tipo de cambio informal se ubica en $1.405 y el MEP en $1.509.
Tras la intervención del Tesoro de los EEUU en el mercado cambiario argentino, todos los tipos de cambio bajaron y se alejaron de los máximos que supieron alcanzar semanas atrás.
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.
Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.
Cómo se retiran los dólares
Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.
Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
- Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.
