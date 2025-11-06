Cómo conseguir los celulares de primera marca a buen precio: dónde y a cuánto
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
El descuento que se ofrece en Coto
Coto Digital presenta un descuento en el Motorola Moto E15 4G LTE con pantalla de 6,6", 2GB de RAM y 64GB de almacenamiento en color azul. Este móvil se presenta en un precio de tan solo $179.999.
Además, la tienda lanzó otras rebajas en celulares, destacándose el Noblex N62 4G LTE, con pantalla de 6,5", 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento en negro, que se puede conseguir por $199.999. Estas ofertas permiten acceder a dispositivos modernos con precios más accesibles durante esta época de descuentos.
El descuento que se ofrece en Carrefour
Siguiendo la línea de otras promociones, Carrefour también incluyó diferentes modelos en su catálogo. Uno de los más destacados es el Nubia Music, en colores azul, amarillo y rojo, con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento.
Gracias a la oferta vigente, este equipo puede adquirirse por $199.000, un precio conveniente para quienes buscan un teléfono con buenas prestaciones a un costo más accesible.
En la actualidad, los celulares se volvieron herramientas indispensables, combinando comunicación, entretenimiento y productividad, motivo por el cual las ofertas actuales permiten acceder a tecnología de punta de manera más accesible y conveniente.
